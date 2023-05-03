«Все службы готовы, всё организовано». В Минске обсудили предстоящее заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Ситуация в зоне ответственности ОДКБ, обеспечение устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки, противодействие вызовам и угрозам безопасности – эти и ряд других вопросов внесены в повестку заседания Совета Парламентской ассамблеи организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку мероприятия сегодня, 3 мая, обсудили в Палате представителей. В 2023 году Беларусь председательствует в ОДКБ. Главные приоритеты Минска названы Александром Лукашенко на саммите в Ереване. В период белорусского председательства акценты – на повышении сплоченности государств блока и укреплении позиций организации в системе международных отношений.