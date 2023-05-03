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«Все службы готовы, всё организовано». В Минске обсудили предстоящее заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

03 мая 2023 20:03
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Ситуация в зоне ответственности ОДКБ, обеспечение устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки, противодействие вызовам и угрозам безопасности – эти и ряд других вопросов внесены в повестку заседания Совета Парламентской ассамблеи организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Все службы готовы, всё организовано». В Минске обсудили предстоящее заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ-1

Подготовку мероприятия сегодня, 3 мая, обсудили в Палате представителей. В 2023 году Беларусь председательствует в ОДКБ. Главные приоритеты Минска названы Александром Лукашенко на саммите в Ереване. В период белорусского председательства акценты – на повышении сплоченности государств блока и укреплении позиций организации в системе международных отношений.  

«Все службы готовы, всё организовано». В Минске обсудили предстоящее заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сегодня мы провели заседание организационного комитета. Проверили готовность Республики Беларусь к проведению саммита такого высокого уровня. Все службы готовы, все у нас организовано. И я думаю, что Беларусь проведет это заседание на высочайшем уровне.  

Ожидается, что заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ состоится 17-18 мая. Его примет Минск.  

# ОДКБ # общество # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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