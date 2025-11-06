Больницы Латвии за 2025-й потеряли 45 млн евро

В Латвии больницы несут колоссальные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году потери составили 45 миллионов евро.

При этом правительство компенсировало лишь малую часть – всего 9 миллионов. Причины кризиса – резкий рост инфляции, увеличение цен на электроэнергию и лекарства. Ситуация усугубляется решением Министерства здравоохранения прекратить господдержку клиник. Учреждения будут вынуждены самостоятельно планировать и балансировать свои бюджеты.