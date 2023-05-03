«В разгар бомбардировок в 1999 году Лукашенко прилетал в Сербию». Местные жители до сих пор это вспоминают

Григорий Азаренок, СТВ: В разгар бомбардировок в 1999 году Лукашенко прилетал в Сербию, НАТО тогда предупредило, что они не будут останавливать бомбардировки, тем не менее прилетел, проводил переговоры со Слободаном Милошевичем. Там даже был разговор о вступлении Югославии в Союзное государство, но, к сожалению, тогда некоторая часть российской элиты препятствовала этому. Сейчас Президент с Россией, Донбассом. Прошла попытка его свержения в 2020 году. Как вы смотрите на славянского лидера Александра Лукашенко? Какое он у вас чувство вызывает?

Братислав Живкович, сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР:

Он для Сербии был как герой, единственный лидер, который пришел на помощь. Неважно, что он не принял ни одного патрона в подарок, он нас поддержал. Человек прилетел, несмотря на то, что НАТО сказал: нам все равно, кто там прилетит, мы будем бомбардировать дальше. Он к нам все равно прилетел. И для нас это как мечта была. Вот такой человек.

И с этого времени мы всегда его уважаем. Он на нас тогда увидел, что может произойти в любой стране, в которой нет американской колонии. Когда вся ситуация началась на Донбассе, у него было сомнение, что сейчас тут происходит. Но потом он быстро делал все за спасение жизней, за спасение традиций, языка, веры. Он за спасение всего того, что они хотят уничтожить. Не дай бог, если бы случился в Беларуси тот майдан, как американцы хотели, то сейчас там было бы два раза хуже, чем в Украине. Поэтому Лукашенко молодец, его в Сербии всегда любили и любят. Если бы Лукашенко сказал, что он хочет в Сербию, то наш президент был бы очень рад с ним встретиться. Ничего плохого! Молодец!

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