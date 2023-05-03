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Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?

03 мая 2023 19:13
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Новости Беларуси. Опасные игры. Двое подростков из Гомеля возомнили себя «рельсовыми партизанами». В итоге попали под пристальное внимание правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что затевали школьники?  

Узнавала Анна Корольчук.  

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-1

Шли, шли, телевизор решили разобрать, посмотрели, что в нем. Нашли проволоку – решили, что с ней поделать – поэкспериментировать. 

Результаты эксперимента семиклассников можно оценить по-разному. С одной стороны, никто не пострадал, с другой – мальчишки доставили немало хлопот сотрудникам железной дороги и правоохранителям. 

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-4

Нашел проволоку, из телевизора достал. Пошел на рельсы, я смотрю, он что-то сидит, подхожу проволоку мотает. Спрашиваю, чего он хочет. «Я хочу посмотреть, что будет с проволокой, если ее переедет поезд».  

И хоть мысль о том, что такое развлечение может остановить движение поездов, была, школьники решили рискнуть. Ни беспокойства о грузовых составах, ни тревог о пассажирах. 

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-7

Галина Басалкина, заместитель начальника-начальник первого следственного отделения Гомельского районного отдела Следственного комитета Беларуси: 
Работниками гомельской дистанции Белорусской железной дороги при очередном обходе на железнодорожном полотне, которое расположено на территории Гомельского района, на рельсах был обнаружен посторонний предмет в виде проволоки, которая была протянута между рельсами. В связи с этим, естественно, было сообщено в правоохранительные органы, прибыла следственно-оперативная группа. И по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса «Хулиганство».  

О том, что сыновья хулиганят на железной дороге, родители узнали уже от правоохранителей. Первая реакция – шок – обе семьи многодетные и благополучные. 

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-10

Ольга Надоржина, мать Богдана: 
Не думала, не гадала, что такое будет. Он хороший сам по себе, покладистый. Но ему можно сказать «куда-нибудь пошли» – и он пойдет, как хвостик. Сейчас не знаю, может, куда в спорт пойдет.  

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-13

Елена Дорожкина, мать Кирилла: 
Самый нежный, ласковый, то есть ничего такого не было. Я была просто очень расстроена, что он мог такое сделать. Никогда в жизни даже родственники не догадались бы до этого.  

Последние недели семьям надолго запомнятся постоянными визитами в милицию и Следственный комитет. Но главное – сделают ли подростки из этого вывод на оставшуюся жизнь. 

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-16

Я правду не сказал, мы домой уехали. Потом еще раз приехали, правду не сказал – опять домой уехали. А потом мы на третий раз с Кириллом сознались.

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-19

Анна Корольчук, корреспондент:  
Поскольку дети не достигли возраста привлечения к ответственности, процесс прекращен. Но это не значит, что последствий не будет. Школьников поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. А родителям грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию. Напомним, для взрослых за подобные поступки на железной дороге предусмотрена уголовная ответственность.  

Подростки возомнили себя «рельсовыми партизанами» и попали в милицию. Чем обернулась шалость на ж/д путях?-22

Закрыть глаза на детскую шалость нельзя, Гомельская область – приграничный регион. Пока соседи вовлечены в военный конфликт, наши службы дежурят в усиленном режиме. Конструкция с проволокой со стороны выглядела как установленная для подрыва железнодорожных путей растяжка – подобные факты расценивают как диверсию.

# Хулиганство # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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