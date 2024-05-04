Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?
Новости Беларуси. Православный мир готовится встретить Пасху. Один из главных церковных праздников не остается без внимания почти в каждой белорусской семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как в церквях возвестят о Воскресении Христова, верующие переживают Страстную субботу. Здесь тоже свои традиции. С самого утра люди освящают пасхальную снедь и думают о духовном. Как гласит Евангелие, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. И пусть он еще не воскрес, но, предчувствуя это, весь мир уже наполняется светом.
Алина Мычко продолжит.
Алина Мычко, корреспондент:
Страстная суббота – день радостный и одновременно скорбный. Согласно Евангелию, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Весь день тело Спасителя было бездыханным. Однако Господь предсказал свое воскресение, поэтому весь христианский мир замер в ожидании великого чуда.
Страстную субботу еще называют «тихой». Это день молчания и надежды, его лучше посвятить молитвам. С самого утра верующие собираются на службы в храмах, где проходит литургия Василия Великого. Дома же принято читать Евангелие от Матфея.
Протоиерей Федор Повный, руководитель Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших»:
Радость уже пробивается. В том, что люди приходят освятить пасхальные куличи из снеди. Но не в этом заключается глубина праздника. А в том духовном осмыслении, без которого праздник теряет свою актуальность, глубину и наполненность.
Одна из главных традиций Страстной субботы – освящение снеди. Вся пища несет особый смысл. Кулич, к примеру, ассоциируют с телом Христовым. А крашеные яйца отсылают к библейскому сюжету: Мария Магдалина вручила римскому императору яйцо со словами «Христос Воскресе». Когда он не поверил, яйцо вдруг покраснело. Сегодня верующие несут полные снеди корзинки в храм, чтобы окропить еду святой водой.
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