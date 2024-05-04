Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?

Новости Беларуси. Православный мир готовится встретить Пасху. Один из главных церковных праздников не остается без внимания почти в каждой белорусской семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как в церквях возвестят о Воскресении Христова, верующие переживают Страстную субботу. Здесь тоже свои традиции. С самого утра люди освящают пасхальную снедь и думают о духовном. Как гласит Евангелие, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. И пусть он еще не воскрес, но, предчувствуя это, весь мир уже наполняется светом. Алина Мычко продолжит.

Алина Мычко, корреспондент:

Страстная суббота – день радостный и одновременно скорбный. Согласно Евангелию, Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Весь день тело Спасителя было бездыханным. Однако Господь предсказал свое воскресение, поэтому весь христианский мир замер в ожидании великого чуда.

Страстную субботу еще называют «тихой». Это день молчания и надежды, его лучше посвятить молитвам. С самого утра верующие собираются на службы в храмах, где проходит литургия Василия Великого. Дома же принято читать Евангелие от Матфея.

Протоиерей Федор Повный, руководитель Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших»:

Радость уже пробивается. В том, что люди приходят освятить пасхальные куличи из снеди. Но не в этом заключается глубина праздника. А в том духовном осмыслении, без которого праздник теряет свою актуальность, глубину и наполненность.