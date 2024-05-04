«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить

Поход против Бога. Борьба за душу человечества.

Татьяна Солодовникова, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ:

Искусственный интеллект. Эти технологии будут вполне способны заменить тот биологический материал, в который может превратиться человек, утратив свою идентичность, прежде всего сексуальную.

Алексей Комов, глава аналитического центра «Семейная политика.РФ», представитель Всемирного конгресса семей в России:

Последняя фаза будет трансгуманизм, когда человек может выбирать не только свой пол, но и то, быть ему человеком или кошкой, собакой. Джордж Сорос, Билл Гейтс не раз озвучивали подобные фантазии.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

К нам с Запада придут такие законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции.