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«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить

04 мая 2024 17:25
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Поход против Бога. Борьба за душу человечества.

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить-1

Татьяна Солодовникова, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ:
Искусственный интеллект. Эти технологии будут вполне способны заменить тот биологический материал, в который может превратиться человек, утратив свою идентичность, прежде всего сексуальную.

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить-4

Алексей Комов, глава аналитического центра «Семейная политика.РФ», представитель Всемирного конгресса семей в России:
Последняя фаза будет трансгуманизм, когда человек может выбирать не только свой пол, но и то, быть ему человеком или кошкой, собакой. Джордж Сорос, Билл Гейтс не раз озвучивали подобные фантазии.

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить-7

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:
К нам с Запада придут такие законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции.

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить-10

Константин Курылев, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор исторических наук, профессор (Россия):
При этом нельзя сбрасывать со счетов и традиционные интересы коллективного Запада ввиду борьбы за ресурсы, территорию, влияние и так далее.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь смотрите в воскресенье, 5 мая, в 22:00.

# Международная политика # общество # Татьяна Солодовникова # Драган Станоевич

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