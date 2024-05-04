Мальчик накрыл собой пулемёт! Рассказываем о подвиге 16-летнего Миши Белуша

Их именами названы улицы. Спустя 80 лет после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в населенных пунктах сохраняют память о страницах мужества Великой Отечественной войны. К примеру, в Гродненской области сразу в пяти городах есть улицы имени Михаила Белуша. Такой чести удостоен простой мальчик из крестьянской семьи Мостовского района. Его подвиг навсегда останется в народной памяти как пример отваги и истинного патриотизма.

Галина Буро, корреспондент: В Великую Отечественную войну подвиг Александра Матросова повторили более 400 красноармейцев. Но многие ли знают, что самым юным из них был наш земляк? Это улица в Гродно, можно сказать, парадный въезд в город с трассы М6. Она сочетает в себе элементы старины, отголоски советской эпохи и современную жилую застройку. Но название ее – это уже память на века. Улица носит имя 16-летнего мальчика Миши Белуша, который в 1944 году осознанно пожертвовал собой ради Родины.

После войны эта улица называлась Авангардная. Но в 1965 году в ознаменование 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне решением местной власти ее переименовали в честь Михаила Белуша.

Сама же история этого подвига берет начало в деревне Руда Липичанская Мостовского района. Именно там в 1927 году родился будущий герой. Миша очень хотел учиться, но окончить ему удалось лишь 4 класса начальной школы – умер отец, нужно было работать, чтобы прокормить семью.