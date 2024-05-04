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Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха

04 мая 2024 17:25
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В Беларуси вступительная кампания – 2024 проводится с учетом ряда новаций. Среди них – возможность для победителей третьего этапа республиканских олимпиад по учебным предметам поступать в вузы без экзаменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В данном перечне содержится 20 предметов (ранее их было 16). В пятый раз лучший результат по стране в умственных состязаниях показывает витебская гимназия № 2. Некоторые учащиеся учреждения образования уже забронировали себе место в вузе.

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Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-1

Пока ее ровесники залипают в социальных сетях, 11-классница Милана Овсянкина без устали штудирует учебники и пособия. В 2024 году гимназистка стала обладателем диплома III степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по английскому языку. Теперь для школьницы открыты двери в ведущие вузы страны. Пожалуй, самая заметная особенность вступительной кампании этого года – медалисты и победители олимпиад смогут поступать в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов.

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-4

Милана Овсянкина, учащаяся гимназии № 2 Витебска:
Для того чтобы достичь такого результата, требуется прилагать очень много усилий, на изучение английского языка я тратила очень много времени. Читала дополнительную литературу, но главную роль сыграла окружающая среда, благодаря в первую очередь гимназии и учителю, который направлял меня на результат, и я смогла его достичь. Что касается поступления, то я очень рада, что олимпиада дает такие привилегии.

Пятый раз подряд витебская гимназия № 2 показывает лучший результат в стране в олимпиадном движении. В этом году учащиеся 11-х классов пополнили копилку наград десятью дипломами республиканских состязаний, еще пятеро гимназистов стали победителями университетских. В интеллектуальной борьбе они продемонстрировали высокие знания по математике, информатике, химии, физике, географии, русскому и английскому языкам.

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-7

Анна Миненко, учитель английского языка гимназии № 2 Витебска:
Мотивация, позитив, трудолюбие, усердие, вера в себя и успех – все это мы стараемся дать нашим учащимся, поэтому они достигают высот на олимпиаде. Как сказал Томас Эдисон, гений – это 1 % вдохновения и 99 % изнурительного труда.

Физика, химия, но главное – алгебра и геометрия! Изучением точных наук выпускник Матвей Арещенко занимается без устали, в том числе на иностранном языке. На заключительном этапе республиканской олимпиады по математике гимназист завоевал диплом I степени. Уже выбрал вуз, где успешно развивается IT-сфера. К слову, особенностью нынешней вступительной кампании стало открытие пяти новых специальностей в технических вузах, среди них «цифровой маркетинг» и «электронное машиностроение».

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-10

Матвей Арещенко, учащийся гимназии № 2 Витебска:
Обучение это тяжелый труд только для того, кто не получает от него удовольствия. Математику я люблю за то, что она позволяет искать красивые решения. Например, долго решаешь задачу, тратишь несколько часов и находишь такое элегантное, красивое решение, оно может быть в пару строчек, но сам путь приводит к появлению приятных чувств.

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-13

В гимназии созданы профильные классы.

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха-16

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:
Начиная с 8 класса, у нас действует четыре основных профиля: информационно-технологический, медицинский, экономический и гуманитарный. С 8 класса ведется очень серьезная работа на поступление. Среди основных приоритетов наших ребят в контексте поступления традиционно являются наши региональные вузы. Все новации, предпринятые Министерством образования Республики Беларусь, способствуют тому, чтобы способный ребенок реализовал себя и поступил.

За последние четыре года учащиеся витебской гимназии № 2 завоевали более сотни дипломов заключительного этапа республиканских олимпиад по 14 предметам, 27 медалей международного уровня. И есть приятная статистика: 100 % выпускников учреждения образования поступают в высшие учебные заведения.

# Образование в Беларуси # общество # Александра Ходюкова

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