Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха

В Беларуси вступительная кампания – 2024 проводится с учетом ряда новаций. Среди них – возможность для победителей третьего этапа республиканских олимпиад по учебным предметам поступать в вузы без экзаменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данном перечне содержится 20 предметов (ранее их было 16). В пятый раз лучший результат по стране в умственных состязаниях показывает витебская гимназия № 2. Некоторые учащиеся учреждения образования уже забронировали себе место в вузе. Как покоряется учебный олимп, узнавала Александра Ходюкова.

Пока ее ровесники залипают в социальных сетях, 11-классница Милана Овсянкина без устали штудирует учебники и пособия. В 2024 году гимназистка стала обладателем диплома III степени на заключительном этапе республиканской олимпиады по английскому языку. Теперь для школьницы открыты двери в ведущие вузы страны. Пожалуй, самая заметная особенность вступительной кампании этого года – медалисты и победители олимпиад смогут поступать в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов.

Милана Овсянкина, учащаяся гимназии № 2 Витебска:

Для того чтобы достичь такого результата, требуется прилагать очень много усилий, на изучение английского языка я тратила очень много времени. Читала дополнительную литературу, но главную роль сыграла окружающая среда, благодаря в первую очередь гимназии и учителю, который направлял меня на результат, и я смогла его достичь. Что касается поступления, то я очень рада, что олимпиада дает такие привилегии. Пятый раз подряд витебская гимназия № 2 показывает лучший результат в стране в олимпиадном движении. В этом году учащиеся 11-х классов пополнили копилку наград десятью дипломами республиканских состязаний, еще пятеро гимназистов стали победителями университетских. В интеллектуальной борьбе они продемонстрировали высокие знания по математике, информатике, химии, физике, географии, русскому и английскому языкам.

Анна Миненко, учитель английского языка гимназии № 2 Витебска:

Мотивация, позитив, трудолюбие, усердие, вера в себя и успех – все это мы стараемся дать нашим учащимся, поэтому они достигают высот на олимпиаде. Как сказал Томас Эдисон, гений – это 1 % вдохновения и 99 % изнурительного труда. Физика, химия, но главное – алгебра и геометрия! Изучением точных наук выпускник Матвей Арещенко занимается без устали, в том числе на иностранном языке. На заключительном этапе республиканской олимпиады по математике гимназист завоевал диплом I степени. Уже выбрал вуз, где успешно развивается IT-сфера. К слову, особенностью нынешней вступительной кампании стало открытие пяти новых специальностей в технических вузах, среди них «цифровой маркетинг» и «электронное машиностроение».

Матвей Арещенко, учащийся гимназии № 2 Витебска:

Обучение – это тяжелый труд только для того, кто не получает от него удовольствия. Математику я люблю за то, что она позволяет искать красивые решения. Например, долго решаешь задачу, тратишь несколько часов и находишь такое элегантное, красивое решение, оно может быть в пару строчек, но сам путь приводит к появлению приятных чувств.

В гимназии созданы профильные классы.