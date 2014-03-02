Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. С 3 марта - Великий пост

Новости Беларуси. 2 марта все православные верующие просят друг у друга прощения, чтобы приступить к Великому посту с чистой душой. Порой нам так просто обидеть человека, и так сложно потом сказать ему «прости». Но в Прощеное воскресенье это слово как нельзя кстати. Впрочем, извиняться тоже нужно правильно. Как оказалось, даже здесь есть свои премудрости. У кого просить прощения – у всех подряд или только у тех, кого обидел? В тонкостях вопроса разбиралась корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Это – бабушка Софья из деревни Прости. Населённый пункт с таким названием обнаружили мы на земле белорусской. Люди живут тут удивительные — приветливые, общительные. Если и ссорятся, то быстро мирятся. И стар, и млад прощения просят искренне и не стесняясь. И даже собаки в деревне Прости сразу извиняются – за то, что облаяли незаслуженно.

А Софья Михайловна здесь живёт уже полвека. Всю жизнь работала, всю жизнь пела... И в церковь всю жизнь ходила. 12 священников пережила, примерно столько же своих внуков и правнуков увидела. Сегодня пела на праздничной службе, сейчас – традиционно обходит всех соседей. Прощения просит.

Хорошие отношения с соседями здесь даже у храмов — рядом стоят католический и православный. Пастораль. Название деревни всё-таки задаёт атмосферу. Хотя произошло совсем не от слова «прости».

Алексей Бруй, учитель истории Островской общеобразовательной средней школы:

Раней яна называлася «Прастыя астроўкі». Тут ішла прамая дарога, простая, з Астровак на Мядвядку. «Прастыя строкі» потым трансфарміраваліся ў Прасці. Прастая прамая дарога, якая злучала дзве вёскі.

В Беловежской пуще - масленичные гулянья. Зиму провожают весело, с размахом - как и положено. Прощения тоже просят как и положено.

Люди:

В Прощёное воскресенье надо утром вставать, обнимать всех, целовать и просить прощения за всё, что было.

Я знаю, что в этот день надо у всех попросить прощения.

У всех своих родных и близких, у внуков, у мужа - у всех.

«У всех» и «надо» - так говорили все опрошенные. А у всех ли и надо ли?

Ирина Живаева, СТВ:

Просить прощения. Такая добрая традиция и, казалось бы, такая простая. Но, правильно ли мы её соблюдаем? У кого просить прощения – у всех вообще или у людей, которых мы обидели? А как понять – действительно ли мы обидел человека или нам это только кажется? Сейчас узнаем, у кого и за что в этот день просить прощения.

Отец Александр говорит, что люди, видимо, иногда забывают о сути праздника – будь то церковный или мирской. Припоминает недавний казус.

Александр Шимбалев, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Вот в этом году мы получили «валентинку», которую кто-то прислал в собор духовенству, то есть незнакомый человек. Духовенству – «валентинку». Видимо, рассылал всем знакомым и вот сюда прислал тоже признание в любви.

Сегодня же многие из нас в соцсетях получили десятки посланий с извинениями. Но есть ли в них смысл? Всё-таки рекомендуется действовать более адресно. Даже, если ни с кем явно не ругались, подумать, что гложет, с кем разладились отношения, насчёт кого мысль недоброжелательная мелькнула. И именно этому человеку приносить извинения. Можно и в письменной форме - церковь совсем не против современных средств связи.

Александр Шимбалев:

Есть такая вот невозможность встретиться с человеком — не обойдёшь же всех, тем более, что многие в других городах. Поэтому попросить прощения можно тем способом, который есть - и по телефону, и письмами, и как угодно.

А ещё надо уметь не только просить прощения, но и прощать – это учит смирению, христианской добродетели. И психику нашу делает здоровее, утверждает известный психотерапевт Андрей Метельский. Делится эффективной техникой – как на самом деле правильно психологически отпустить обиду.

Андрей Метельский, психотерапевт:

Если вы вспомните случаи в жизни, когда вы что-то потеряли, что вам было особо не нужно. Как я помню - в детстве потерял пистолетик, который пульками китайскими стрелял. Он уже практически был слома. И я его потерял. Потерял и потерял! Вот это вот и есть состояние прощения.

Сам всегда ни обиды не копит, ни с просьбами о прощении не затягивает. И всем советует. Прямо в ходе съёмки устраивает сеанс психотерапии.

Андрей Метельский, психотерапевт:

Буквально прямо сейчас можно вспомнить человека, которого вы хотите попросить прощения. Может быть не обязательно, что вы кого-то обидели. Может быть вы считаете, что вы не так относитесь или относились. Кто бы это мог быть? (Мне бы хотелось попросить прощения у мамы. Пола звонить маме!)

Попросить прощения у родителей хотела бы и Надежда Ермакова.

Надежа Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

(У кого бы вы хотели попросить прощения?) Ой, наверное, у многих — у многих. А самое главное — у родителей, которых уже нет.

Она возглавляет Нацбанк и Белорусский союз женщин. Заслуженный экономист Республики Беларусь и глубоко верующий человек. Прощёное воскресенье считает хорошим шансом облегчить свою же душу.

Надежа Ермакова:

Кажется, ни на кого не сердишься, ни на кого не злишься. А всё равно потом начинаешь анализировать — где-то кто-то не так что-то сделал. То есть, вот этот груз в душе накапливается и накапливается. Поэтому вот это Прощёное воскресенье — это надо остановиться. Это надо подумать, проанализировать — где ты про кого ты плохо подумал, где ты что плохо сделал. И, когда ты простишь, то Господь тебя тоже простит.

Известный юморист Евгений Крыжановский тоже традиции соблюдает. Но на свой вкус. Положено в масленичную неделю зятю ходить к тёще на блины. А Евгений пригласил тёщу к себе на блины. Которые она сама и приготовит.

Евгений Крыжановский, юморист:

Сразу на кухню рвётесь? Вот это — настоящая тёща. Хочу представить нашим телезрителям свою тёщу. Это — Светлана Владимировна. У меня тёщ — несколько, поэтому запомнить всех невозможно. Это мама моей...Ани. Аня, да, Аня. Как вы помните — моей жены Ани. Их тоже было столько много, что запомнить невозможно.

Четыре жены. Последняя - на два десятка лет младше. И с нынешней тёщей Евгений почти ровесники. Любопытно, что с ней познакомился ещё до того, как женился на её дочери. В юности они жили по соседству.

Евгений Крыжановский:

Когда мне было там 23 года, я был первый раз женат, и мы жили на улице Захарова. Я видел, что возле дома сидят молодые мамаши с колясочками и думать не мог, что одна из этих мамаш будет потом моей тёщей, а то, что лежит в колясочке, будет моей женой.

Готовить блины у признанного шутника дело тоже весёлое.

Евгений Крыжановский:

Сколько надо? (Ну это на глаз, я не могу сказать). Давай — вот папин глаз, давай на папин глаз.

Шутки шутками, а блинчики выходят как у профессионала.

Евгений Крыжановский:

Сегодня — Прощёное воскресенье. Поэтому простите меня. Я прощаю вас. Я прошу прощения за то, что я рассказываю при вас анекдоты про тёщу. И вот последний анекдот — и больше не буду!