Рыгор Бородулин, народный поэт Беларуси, скончался в возрасте 79 лет

Новости Беларуси. Печальная новость пришла сегодня. На 80-м году жизни скончался народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин.
Он ушел из жизни через несколько дней после своего дня рождения. Ушел внезапно. 2-го марта, ближе к шести вечера. Днем его навещал друг.
Валентина Михайловна, упруга Рыгора Бородулина («Комсомолке»):
Они проговорили около двух часов, хорошо говорили, Рыгор не волновался, не нервничал. Потом мы остались вдвоем, и в какой-то момент Рыгору стало плохо... Я пыталась ему помочь, но не смогла. Может, это сердце не выдержало? Сердце у него было слабое… Так быстро все произошло… В последнее время Рыгор неплохо выглядел, трудился. Я по часам давала ему лекарства. На днях Красный костел заказал ему стихотворение про Туринскую плащаницу. Он сегодня его должен был написать, но не успел, так и лежат на рабочем столе пустые листы…
Последние годы Рыгор Иванович тяжело болел. Но его книги продолжали выходить. В декабре прошлого года под одной обложкой вышли его рукописные 103 стихотворения, написанные за 60 лет творческой деятельности.
Первый сборник поэзии Бородулина – «Маладзік над стэпам» – увидел свет в 1959 году. За шесть десятилетий издано более ста его книг. В 2006-м Бородулин попал в список номинантов на Нобелевскую премию по литературе.
На протяжении всей жизни Рыгор Иванович делал все, чтобы белорусы любили и уважали свой язык.
Одно из последних стихотворений поэта:
Ці гэта я,
Ці толькі цень мой пудкі
З дазволу неба
Затрымаўся тут.
Сачыўся час
Няспынна
Суткі ў суткі.
Ахвотна маладзеў
Бацькоўскі кут.
Калі пайду туды,
Дзе нічагуткі
Таго, што тут,
Згадаю,
Як з пакут
Сачыўся час
Няспынна
Суткі ў суткі.
Ахвотна маладзеў
Бацькоўскі кут…
5 ліпеня 2013 г.
Соболезнования родным народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина выразил президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Творчество Рыгора Бородулина занимает особое место в отечественной культуре. В его стихах и поэмах нашли свое отражение богатый духовный мир народа и общечеловеческие философские и нравственные вопросы. Недаром они привлекают внимание читателей различных поколений. Уверен, что память о Рыгоре Бородулине, как одном из известных мастеров слова, сохранится в сердцах любителей белорусской литературы.