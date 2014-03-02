Рыгор Бородулин, народный поэт Беларуси, скончался в возрасте 79 лет

Новости Беларуси. Печальная новость пришла сегодня. На 80-м году жизни скончался народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин.

Он ушел из жизни через несколько дней после своего дня рождения. Ушел внезапно. 2-го марта, ближе к шести вечера. Днем его навещал друг.

Валентина Михайловна, упруга Рыгора Бородулина («Комсомолке»):

Они проговорили около двух часов, хорошо говорили, Рыгор не волновался, не нервничал. Потом мы остались вдвоем, и в какой-то момент Рыгору стало плохо... Я пыталась ему помочь, но не смогла. Может, это сердце не выдержало? Сердце у него было слабое… Так быстро все произошло… В последнее время Рыгор неплохо выглядел, трудился. Я по часам давала ему лекарства. На днях Красный костел заказал ему стихотворение про Туринскую плащаницу. Он сегодня его должен был написать, но не успел, так и лежат на рабочем столе пустые листы…

Последние годы Рыгор Иванович тяжело болел. Но его книги продолжали выходить. В декабре прошлого года под одной обложкой вышли его рукописные 103 стихотворения, написанные за 60 лет творческой деятельности.

Первый сборник поэзии Бородулина – «Маладзік над стэпам» – увидел свет в 1959 году. За шесть десятилетий издано более ста его книг. В 2006-м Бородулин попал в список номинантов на Нобелевскую премию по литературе.

На протяжении всей жизни Рыгор Иванович делал все, чтобы белорусы любили и уважали свой язык.

Одно из последних стихотворений поэта:

Ці гэта я,

Ці толькі цень мой пудкі

З дазволу неба

Затрымаўся тут.

Сачыўся час

Няспынна

Суткі ў суткі.

Ахвотна маладзеў

Бацькоўскі кут.

Калі пайду туды,

Дзе нічагуткі

Таго, што тут,

Згадаю,

Як з пакут

Сачыўся час

Няспынна

Суткі ў суткі.

Ахвотна маладзеў

Бацькоўскі кут…

5 ліпеня 2013 г.

Соболезнования родным народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина выразил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Творчество Рыгора Бородулина занимает особое место в отечественной культуре. В его стихах и поэмах нашли свое отражение богатый духовный мир народа и общечеловеческие философские и нравственные вопросы. Недаром они привлекают внимание читателей различных поколений. Уверен, что память о Рыгоре Бородулине, как одном из известных мастеров слова, сохранится в сердцах любителей белорусской литературы.