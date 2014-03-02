В Витебске наградили граждан, отличившихся в поимке преступников

Новости Беларуси. «Гражданское мужество». Проект под таким названием, к слову, единственный подобного рода в республике, действует в Витебской области уже шестой год. Накануне Дня защитников Отечества правоохранители чествуют людей, которые особенно отличились в поимке преступников. Сегодня уже насчитывается более 3 десятков лауреатов специально учрежденной премии.

Анастасия Бут, СТВ:

За год в Витебской области благодаря гражданам удалось раскрыть более полусотни преступлений. Злоумышленники задержаны, а люди, принявшие непосредственное участие в задержании, награждены правами начальников РОВД.

В их числе наш коллега, фотокорреспондент областной газеты Дмитрий Осипов. В объектив его фотокамеры попали двое молодых людей, промышлявших воровством магнитол и аккумуляторов из автомобилей. Пока Дима с высоты 9 этажа фиксировал происходящее, жена набирала «102», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Осипов:

Парень вытянул аккумулятор и понес тому, который на заборе сидел. Во время этого я фотографировал. Приехала милиция. Сразу задержать их не смогли. Я распечатал фотографии, отдал им. И благодаря этим фотографиям их потом, в этот же вечер, задержали.

А вот Ольга Железнова с грабителем столкнулась лицом к лицу. Мужчина пришел за выручкой в детский магазин, размахивая так называемой «розочкой». Продавец поначалу приняла все за неудачную шутку. А когда поняла, что к чему, нажала тревожную кнопку и стала тянуть время. Милиция приехала быстро, но даже эти несколько минут показались ей вечностью.

Ольга Железнова:

У меня двое маленьких детей и я просто сразу стала думать, что не дай Бог что. Тем более, он был с розочкой. У него в руках была розочка, бутылка с разбитым стеклом. Я очень, конечно, испугалась. У меня мандраж был, чуть ли не плакать стала.

Таких историй, где простые люди становятся невольными заложниками ситуации, происходит, к счастью, не так много. Потому о тех, кто проявил мужество и смекалку, говорят как о героях. В Витебской области 6 лет назад даже разработали специальный проект «Гражданское мужество».

Игорь Евсеев, начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома:

Защита Отечества – это не только служба вооруженных сил, а служба в органах внутренних дел, а также оказание содействия. Очень приятно, что на территории Витебска, и не только города, а и в районном центре, люди неравнодушны.

Таких, неравнодушных к чужому горю людей, говорят правоохранители, сегодня немало. И, зачастую, лауреатов премии «Гражданское мужество» из общего числа оказавших содействие милиции выбирать становится все сложнее.