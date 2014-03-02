Как в Силичах Масленицу встречали!?

Новости Беларуси. Белорусы сегодня, 2 марта, прощаются с зимой и встречают весну. Масленицу празднуют как в старину — с танцами, песнями и народными обрядами. Гуляния развернулись по всей стране. В столичные парки приходили целыми семьями. Жаркий праздник не помешал и любителям экстремального отдыха. Каждый нашел себе развлечение по душе и отведал румяных блинов. А завершился праздник сожжением чучела «зимы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жарко сегодня не только на улице, но и на душе. Масленица – один из самых вкусных и питательных праздников. Его всегда встречают с размахом – надо же подкрепиться перед самым строгим и долгим постом – Великим.

В пляс и игры пустились и зимние герои. Правда, для них масленица, как символ прихода весны – не самый веселый праздник.

В Силичах сегодня сошлись две поры года. Любители экстремального отдыха все так же обкатывают снежные горки – горнолыжный сезон в разгаре, а у подножья готовиться сгореть чучело – символ зимы.

Жар от пекущихся блинчиков, блинов и оладушек способен прогнать самые суровые морозы. Блины сегодня на любой вкус – с грибами, картошкой, луком, икоркой... За ними здесь самые большие очереди. Но не блинами едиными жив человек. Масленица в этом году, в преддверии Чемпионата мира по хоккею – спортивная.

А особо нетерпеливые могут заглянуть в будущее. Предсказания у местной гадалки – только хорошие.

Кульминация праздника – сжигание чучела. Считается, что вместе с огнем люди освобождаются от взаимных обид.