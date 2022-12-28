Правоохранителям Минска вручили погоны за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан

Новости Беларуси. Столичным правоохранителям вручили погоны. Церемония прошла в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 40 сотрудников минской милиции получили первые и очередные специальные звания младшего лейтенанта, лейтенанта и подполковника.

Обращаясь к личному составу, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб поблагодарил правоохранителей за добросовестный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории столицы, а также пожелал дальнейших успехов в служебной деятельности. Завершилось мероприятие экскурсией по музею.