«Это самое дорогое и приятное». Кому подарят новогодние подарки студотряды?

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим о благотворительной деятельности. Все-таки впереди чудесные новогодние праздники. Какие сюрпризы и подарки приготовили и кому?

Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:

Мы на протяжении года посещаем детские дома семейного типа, помогаем детям с выполнением домашних заданий. К Новому году мы делаем подарки от нашего отряда, потому что мы уже привязались к этим детям. Мы взяли шефство над двумя домами детского типа, поэтому в ближайшем будущем мы приедем, поздравим и организуем для них интересную программу. Екатерина Забенько:

Какие мероприятия готовит БРСМ? Я знаю, что очень масштабная акция – это «Чудеса на Рождество». Что будет проходить в рамках этого мероприятия?