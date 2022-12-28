«Это самое дорогое и приятное». Кому подарят новогодние подарки студотряды?
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте поговорим о благотворительной деятельности. Все-таки впереди чудесные новогодние праздники. Какие сюрпризы и подарки приготовили и кому?
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Мы на протяжении года посещаем детские дома семейного типа, помогаем детям с выполнением домашних заданий. К Новому году мы делаем подарки от нашего отряда, потому что мы уже привязались к этим детям. Мы взяли шефство над двумя домами детского типа, поэтому в ближайшем будущем мы приедем, поздравим и организуем для них интересную программу.
Екатерина Забенько:
Какие мероприятия готовит БРСМ? Я знаю, что очень масштабная акция – это «Чудеса на Рождество». Что будет проходить в рамках этого мероприятия?
Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
В рамках этого мероприятия организовывается очень много поездок в детские дома, в детские дома семейного типа, осуществляются адресная помощь, поздравления многодетных семей. Проводится очень много мероприятий, куда те же студенты едут очень охотно. Работа действительно делается с удовольствием. Когда ты видишь этих деток, как они улыбаются, ты понимаешь, в какой жизненной ситуации они оказались, то, наверное, это самое дорогое и приятное. Творите добро!
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