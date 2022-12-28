Летом 2023 года ЦИК Беларуси начнёт активную подготовку к единому дню голосования

Новости Беларуси. ЦИК Беларуси начнет активную подготовку к единому дню голосования летом 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже осенью приступят к работе по формированию избирательных округов. Об этом 28 декабря рассказал председатель Центризбиркома на встрече с молодежным активом страны.

Молодые люди – активные участники политических процессов. И многие заинтересованы в повышении своей правовой культуры. Сегодня диалог объединил около полусотни лидеров БРСМ из всех регионов. Основная тема встречи – новшества избирательного законодательства. Говорили об особенностях проведения единого дня голосования, о требованиях к кандидатам в депутаты и на пост главы государства, а также появится ли в Беларуси электронное голосование. Речь шла и о центре по работе с населением и избирательному процессу.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень важно участие молодежи, их мнение, их взгляды. Ведь именно этим молодым людям предстоит жить, развиваться в условиях работы новых нормативно-правовых актов, которые приводятся в соответствие с Конституцией Республики Беларусь. Карпенко: к выборам и референдуму надо подходить осознанно, надо понимать свою роль в этом процессе. Подробности.