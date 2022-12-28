Карпенко: к выборам и референдуму надо подходить осознанно, надо понимать свою роль в этом процессе

Новости Беларуси. ЦИК Беларуси начнет активную подготовку к единому дню голосования летом 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже осенью приступят к работе по формированию избирательных округов. Об этом 28 декабря рассказал председатель Центризбиркома на встрече с молодежным активом страны. Подробности .

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выборы и референдум – очень важные общественно-политические мероприятия, к которым надо подходить осознанно. Надо понимать свою роль и место в этом процессе, осознанно делать свой выбор на таких мероприятиях, то есть с пониманием, для чего ты это делаешь, почему так голосуешь, какой путь выбираешь, какую стратегию развития нашей страны видишь в перспективе.