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Карпенко: к выборам и референдуму надо подходить осознанно, надо понимать свою роль в этом процессе

28 декабря 2022 14:58
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Новости Беларуси. ЦИК Беларуси начнет активную подготовку к единому дню голосования летом 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже осенью приступят к работе по формированию избирательных округов. Об этом 28 декабря рассказал председатель Центризбиркома на встрече с молодежным активом страны. Подробности.

Карпенко: к выборам и референдуму надо подходить осознанно, надо понимать свою роль в этом процессе-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Выборы и референдум – очень важные общественно-политические мероприятия, к которым надо подходить осознанно. Надо понимать свою роль и место в этом процессе, осознанно делать свой выбор на таких мероприятиях, то есть с пониманием, для чего ты это делаешь, почему так голосуешь, какой путь выбираешь, какую стратегию развития нашей страны видишь в перспективе.

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# Выборы # общество # Игорь Карпенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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