Правительственная делегация Беларуси с визитом в Карелии. Какая программа запланирована?

Беларусь укрепляет экономические связи с регионами России. Стороны выходят на конкретику в договоренностях и наращивают товарооборот. 24 мая правительственная делегация нашей страны во главе с премьером прибыла в столицу Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У трапа Романа Головченко встречал глава республики Артур Парфенчиков. В программе визита – посещение второго Карельского международного форума, встречи с руководством региона и посещение предприятий, имеющих стратегический интерес для нашей страны.