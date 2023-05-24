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Правительственная делегация Беларуси с визитом в Карелии. Какая программа запланирована?

24 мая 2023 08:42
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Беларусь укрепляет экономические связи с регионами России. Стороны выходят на конкретику в договоренностях и наращивают товарооборот. 24 мая правительственная делегация нашей страны во главе с премьером прибыла в столицу Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У трапа Романа Головченко встречал глава республики Артур Парфенчиков. В программе визита – посещение второго Карельского международного форума, встречи с руководством региона и посещение предприятий, имеющих стратегический интерес для нашей страны.  

Правительственная делегация Беларуси с визитом в Карелии. Какая программа запланирована?-1

После Петрозаводска наша делегация отправится в Мурманск, где запланированы переговоры с губернатором области и представителями бизнеса. Заключительным мероприятием станет шестое заседание Рабочей группы по сотрудничеству, белорусскую часть которой возглавляет председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.  

# Беларусь-Россия # общество # Артур Парфенчиков # Роман Головченко # Владимир Кухарев # Фотофакт

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