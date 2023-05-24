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В Хошимине состоится концерт белорусских артистов

24 мая 2023 07:40
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Укрепить давние дружеские связи. Беларусь и Вьетнам, уделяя приоритетное внимание расширению политического и экономического взаимодействия, не забывают о важной роли культурного обмена. Для углубления двустороннего диалога сегодня, 24 мая, во Вьетнаме открываются Дни культуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Хошимине состоится концерт белорусских артистов-1

Торжественную церемонию принимает Оперный театр Хошимина, где состоится  концерт белорусских артистов. Покажут выставку живописи «Беларусь глазами художника». После переговоров планируется подписание программы сотрудничества, документ рассчитан до 2025 года. По традиции в нашу делегацию включен коллектив, который представляет один из регионов страны. Это ансамбль песни и танца «Медуница» из Могилевской области.  

# Беларусь-Вьетнам # общество # Фотофакт

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