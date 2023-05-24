В Хошимине состоится концерт белорусских артистов

Укрепить давние дружеские связи. Беларусь и Вьетнам, уделяя приоритетное внимание расширению политического и экономического взаимодействия, не забывают о важной роли культурного обмена. Для углубления двустороннего диалога сегодня, 24 мая, во Вьетнаме открываются Дни культуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественную церемонию принимает Оперный театр Хошимина, где состоится концерт белорусских артистов. Покажут выставку живописи «Беларусь глазами художника». После переговоров планируется подписание программы сотрудничества, документ рассчитан до 2025 года. По традиции в нашу делегацию включен коллектив, который представляет один из регионов страны. Это ансамбль песни и танца «Медуница» из Могилевской области.