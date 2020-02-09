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Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?

09 февраля 2020 17:10
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Новости Беларуси. Главным столичным ньюсмейкером недели по праву можно назвать предприятие «Минсктранс», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во-первых, там решили прекратить тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в трамваях. Почти год на маршруте № 6 можно было платить за проезд как в метро банковской картой с чипом. Во-вторых, там подумали, что в борьбе с безбилетниками все средства хороши, и собрались блокировать систему оплаты в автобусах, как только транспортное средство отъедет от остановки.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-1

Что тут сказать? Все зависит от того, как понимает свою работу тот или иной чиновник.

Юлия Огнева, СТВ:
Что касается борьбы с безбилетниками. Ну негоже усложнять жизнь добропорядочным гражданам только потому, что пока не придумали адекватного способа, чтобы обеспечить 100-процентную оплату за проезд. Впрочем, инициатива так и останется инициативой. Как и осадок после того, как она была озвучена.

В целом к городскому транспорту за последнее время стало гораздо меньше нареканий.

Ксения Худолей изучила все плюсы и минусы.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-4

Общественный транспорт спасает от опоздания не одно поколение студентов, доставляет к месту назначения работников самых разных профессий, выручает даже автомобилистов… Отчего же именно эта городская стезя не обходится без казусов?

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-7

На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения. В автобусах и троллейбусах предупредили – на оплату проезда у вас 15 секунд, после система заблокирует функцию.

За несколько дней расстроенные белорусы создали сразу три петиции. Общественный резонанс, кажется, сделал свое дело.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-10

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Мы хотели напомнить пассажирам о том, что нужно оплачивать максимально близко, при входе в транспортное средство. Не в середине поездки, не к концу, а именно в начале. Поэтому была пущена информация в автобусах, мы хотели оценить общественное мнение, посмотреть. Услышали пассажиров, поэтому эта функция у нас работать не будет.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-13

Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков. По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы».

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-16

Санкции в отношении безбилетной «клиентуры» вводились постепенно. Это блокировка дверей в общественном транспорте, видеорегистраторы на форме ревизоров и даже разрешение останавливать автобусы и троллейбусы практически на ходу.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-19

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-21

Избавить городские маршруты от нарушителей полностью не удается до сих пор. Наш рейд со столичными контролерами длился не более 20 минут. И уже на третьей пересадке – пассажир-нелегал.

Андрей Дрозд, контролер пассажирского транспорта ГП «Минсктранс»:
Наша задача как контролирующих лиц довести информацию до пассажиров, чтобы они оплачивали своевременно и избегали административного правонарушения. Потому что коэффициент оплаты штрафа и билета, проездного  все-таки разница очень чувствуется.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-24

Проезд «зайцем» обошелся молодому человеку в 13,5 рубля. Однозначный ответ на вопрос: «Почему бы не заплатить за поездку?» отыскать практически невозможно. С хитрыми пассажирами борются во многих странах. В Польше, к примеру, «зайца» ждет штраф, который в 78 раз превышает стоимость одноразового билета.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-27

Рекордсмен в денежном наказании – шведский Стокгольм. Выложить придётся 150 евро. А француза после пятой неоплаты проезда и вовсе отправят в тюрьму на полгода.

«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома

Вот и получается, что белорусские санкции познаются в сравнении. На этом в истории «15 секунд», стоит полагать, поставлена точка.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-30

В феврале 2018-го по Бресту в пробной версии курсировали лишь два маршрута с системой электронного приобретения и оплаты талонов. Предложением тогда воспользовались около 5000 пассажиров. Но время сделало свое дело, не без усилий и доработок.

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-33

Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-35

Александр Липко, менеджер коммерческого отдела ГП «Брестгортранс»:
На 2019 год реализация составила 153 тысячи штук, за январь 2020-го реализация составила 25 тысяч штук. Нареканий со стороны населения по работе ТИС не было, в основном это мелкие огрехи в работе. Все вопросы устраняются в данном мобильном приложении, всегда можно задать вопрос разработчику.

Купить билет в мобильном приложении или в транспорте с помощью QR-кода с 2020 года могут также жители Борисова, Гомеля и Витебска. На повестке у компаний-разработчиков – внедрение целого ряда цифровых проездных на несколько поездок, дней или недель.

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Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?-38

Совсем скоро в Минске запустят приложение с расписанием и местоположением маршрутных такси. А оплатить проезд в них можно будет с помощью смартфона. На рельсы подземки встал электропоезд нового поколения, автопарки готовятся пополниться экологичными экземплярами, а междугородние поезда теперь поддерживают систему NFC. Практика показывает: любые транспортные перипетии находят решение по ходу движения.

# Общественный транспорт # общество # Ксения Худолей # Елена Романова # Фотофакт

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