Правило «15 секунд», оплата проезда с помощью QR-кода и умные приложения как способ приструнить «зайцев». Есть ли толк?

Новости Беларуси. Главным столичным ньюсмейкером недели по праву можно назвать предприятие «Минсктранс», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во-первых, там решили прекратить тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в трамваях. Почти год на маршруте № 6 можно было платить за проезд как в метро банковской картой с чипом. Во-вторых, там подумали, что в борьбе с безбилетниками все средства хороши, и собрались блокировать систему оплаты в автобусах, как только транспортное средство отъедет от остановки.

Что тут сказать? Все зависит от того, как понимает свою работу тот или иной чиновник. Юлия Огнева, СТВ:

Что касается борьбы с безбилетниками. Ну негоже усложнять жизнь добропорядочным гражданам только потому, что пока не придумали адекватного способа, чтобы обеспечить 100-процентную оплату за проезд. Впрочем, инициатива так и останется инициативой. Как и осадок после того, как она была озвучена. В целом к городскому транспорту за последнее время стало гораздо меньше нареканий. Ксения Худолей изучила все плюсы и минусы.

Общественный транспорт спасает от опоздания не одно поколение студентов, доставляет к месту назначения работников самых разных профессий, выручает даже автомобилистов… Отчего же именно эта городская стезя не обходится без казусов?

На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения. В автобусах и троллейбусах предупредили – на оплату проезда у вас 15 секунд, после система заблокирует функцию. За несколько дней расстроенные белорусы создали сразу три петиции. Общественный резонанс, кажется, сделал свое дело.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Мы хотели напомнить пассажирам о том, что нужно оплачивать максимально близко, при входе в транспортное средство. Не в середине поездки, не к концу, а именно в начале. Поэтому была пущена информация в автобусах, мы хотели оценить общественное мнение, посмотреть. Услышали пассажиров, поэтому эта функция у нас работать не будет.

Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков. По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы». Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Санкции в отношении безбилетной «клиентуры» вводились постепенно. Это блокировка дверей в общественном транспорте, видеорегистраторы на форме ревизоров и даже разрешение останавливать автобусы и троллейбусы практически на ходу. Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

Избавить городские маршруты от нарушителей полностью не удается до сих пор. Наш рейд со столичными контролерами длился не более 20 минут. И уже на третьей пересадке – пассажир-нелегал.





Андрей Дрозд, контролер пассажирского транспорта ГП «Минсктранс»:

Наша задача как контролирующих лиц довести информацию до пассажиров, чтобы они оплачивали своевременно и избегали административного правонарушения. Потому что коэффициент оплаты штрафа и билета, проездного – все-таки разница очень чувствуется.

Проезд «зайцем» обошелся молодому человеку в 13,5 рубля. Однозначный ответ на вопрос: «Почему бы не заплатить за поездку?» отыскать практически невозможно. С хитрыми пассажирами борются во многих странах. В Польше, к примеру, «зайца» ждет штраф, который в 78 раз превышает стоимость одноразового билета.

Рекордсмен в денежном наказании – шведский Стокгольм. Выложить придётся 150 евро. А француза после пятой неоплаты проезда и вовсе отправят в тюрьму на полгода. «Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома Вот и получается, что белорусские санкции познаются в сравнении. На этом в истории «15 секунд», стоит полагать, поставлена точка.

В феврале 2018-го по Бресту в пробной версии курсировали лишь два маршрута с системой электронного приобретения и оплаты талонов. Предложением тогда воспользовались около 5000 пассажиров. Но время сделало свое дело, не без усилий и доработок.

Александр Липко, менеджер коммерческого отдела ГП «Брестгортранс»:

На 2019 год реализация составила 153 тысячи штук, за январь 2020-го реализация составила 25 тысяч штук. Нареканий со стороны населения по работе ТИС не было, в основном это мелкие огрехи в работе. Все вопросы устраняются в данном мобильном приложении, всегда можно задать вопрос разработчику.





Купить билет в мобильном приложении или в транспорте с помощью QR-кода с 2020 года могут также жители Борисова, Гомеля и Витебска. На повестке у компаний-разработчиков – внедрение целого ряда цифровых проездных на несколько поездок, дней или недель. Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников