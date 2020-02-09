Когда в Беларусь придет лоукост Wizz Air, и почему лихорадит малую авиацию? Рассказывает Артём Сикорский

Новости Беларуси. Из того, о чем рапортуют медики, понятно, что предприняты исчерпывающие меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одним из первых меры принял Национальный аэропорт «Минск». Контролировать ситуацию продолжают не только в самом аэропорте, но и в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

Юлия Огнева, СТВ:

И коль скоро тема действительно у всех на слуху, ее я не преминула затронуть во время беседы с главой Департамента Артемом Сикорским. Но, понятно дело, речь шла далеко не только о защите от коронавируса. Итак, интервью «Недели». В 2020 году добавятся регулярные рейсы в Вену, Ташкент и Реус и четыре новых самолета Юлия Огнева:

Артем Игоревич, давайте для начала подведем итоги 2019 года. Что получилось, а что, может быть, не очень удалось?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:

Подводя итоги 2019 года, я хотел бы отметить два важных события, которые повлияют на развитие гражданской авиации, наверное, на десятилетия вперед. Создана авиационная инспекция, и это позволит усилить контроль в области гражданской авиации в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь. И второй вопрос – это подписание правительством Национальной программы по безопасности полетов. Важным событием также стал ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы. Это колоссальный проект. В прошлом году маршрутная сеть авиакомпании «Белавиа» расширилась на 55 маршрутов. В этом году также добавятся три маршрута: регулярный рейс в Вену, регулярный рейс в Ташкент и регулярный рейс в город Реус (это 80 километров от Барселоны). Флот будет расширяться, в этом году планируется поставка одного самолета прямо с завода, самолета Embraer, в апреле. И второй самолет уже нового поколения Embraer планируется к концу этого года. И планируется поставка двух самолетов Boeing 737 поколения NG.

Аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск», крупный грузовой хаб Юлия Огнева:

Давайте уже к этому году перейдем. Новый директор Национального аэропорта «Минск» – какие задачи перед ним ставите? Артем Сикорский:

Ряд задач. Во-первых, повышение качества обслуживания пассажиров. Расширение маршрутной сети национального аэропорта как за счет авиакомпаний традиционной модели, так и рассмотрение возможности выполнения регулярных полетов лоукост-компаниями. Важнейшая задача стоит – продолжение реконструкции аэродрома Орши. Сейчас приступили к третьему этапу реализации этого проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг этой взлетно-посадочной полосы. Фактически, аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск». Юлия Огнева:

Но это больше для грузовых перевозок или все-таки пассажирских? Артем Сикорский:

В первую очередь рассматривается, что аэродром Орша должен стать крупным именно грузовым хабом. Мы планируем до конца 2020 года провести сертификацию и ввести в эксплуатацию эту взлетно-посадочную полосу.

Ресурс первой полосы Национального аэропорта «Минск» уже составляет буквально считанное количество посадок Юлия Огнева:

Давайте к главному аэропорту вернемся. Вторая взлетно-посадочная полоса у нас уже есть, а первая, я так понимаю, совсем скоро будет закрыта на реконструкцию. Артем Сикорский:

Да. Ресурс первой взлетно-посадочной полосы уже составляет буквально считанное количество посадок. Сейчас вырабатываются подходы к ее реконструкции. Мы должны обеспечить определенное время перевозки пассажира из аэропорта в центр города Юлия Огнева:

В разработке новый терминал аэропорта. Расскажите, что будет.

Артем Сикорский:

Сейчас Национальный аэропорт «Минск» разрабатывает концепцию развития самого аэровокзального комплекса всей приаэродромной территории. Это связано с тем, что необходимо увязать воедино ряд объектов. Строительство нового терминала, определить точку входа для железнодорожной ветки, аэроэкспресса. Это очень важно, потому что мы должны обеспечить определенное время перевозки пассажира из аэропорта в центр города. Мы рассматриваем, куда подвести терминал, как этот терминал будет развиваться, в какую сторону, куда будет подходить железнодорожная ветка, где будет размещаться гостиница.

Строительство нового терминала у нас связано с двумя вопросами. Первое – это необходимость расширения пропускной способности действующего терминала. А второй вопрос – это прием и обслуживание дальнемагистральных воздушных судов. «Белавиа» сейчас очень активно работает по вопросам организации дальнемагистральных маршрутов и, соответственно, закупки широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов. Так и вопросы привлечения иностранных авиакомпаний для выполнения трансатлантических и трансконтинентальных полетов. В настоящее время есть достаточно высокий интерес, и мы работаем с авиакомпаниями Китая, Индии, Ближнего Востока для того, чтобы организовать полеты с промежуточной посадкой в Национальном аэропорту «Минск», и затем лететь уже в США, Канаду, страны Южной Америки. Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт «Минск», так и в областные аэропорты Юлия Огнева:

Наверное, вы уже устали отвечать на вопросы о лоукост-компаниях, но давайте чуть-чуть подробнее. Последние конкретные переговоры были, я так понимаю, с Wizz Air. На каком они сейчас этапе?

Артем Сикорский:

Департаментом по авиации подписан меморандум с авиационной администрацией Венгрии, по которому мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт «Минск», так и в областные аэропорты. Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом «Минск» по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам. Здесь важна позиция и Департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты. Рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели лоукоста Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов – куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост».

Юлия Огнева:

Вы же не отказываетесь от того, что лоукост-компании будут и в Минске тоже, в национальном аэропорту? Артем Сикорский:

Это зависит от тех условий, от той тарифной политики, которая будет проводиться аэропортом, и с теми условиями, на которые будет соглашаться авиакомпания. Малую авиацию немножко лихорадит: мы значительно ужесточили требования к безопасности полетов Юлия Огнева:

От большой авиации к авиации малой. Расскажите, пожалуйста, как она у нас развивается. Артем Сикорский:

Я бы сказал, что ее немножко лихорадит. Это связано с тем, что мы значительно ужесточили требования к безопасности полетов. Совместно с прокуратурой был проверен ряд аэродромов, на которых используется малая авиация. Был выявлен ряд нарушений. И земельного законодательства, потому что эти земельные участки были выделены под сельхозугодия, а использовались для взлета и посадки воздушных судов, что противоречит требованиям Воздушного кодекса. Мы отмечали, что есть определенные препятствия – к примеру, линия электропередачи. Устранение этих замечаний прокуратура взяла на контроль. Мы также устранение этих замечаний контролируем. Юлия Огнева:

О каком количестве мы ведем сейчас речь? Вы контролируете все эти аэродромы?