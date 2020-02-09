Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Новости Беларуси. На неделе минчане опешили от неожиданного нововведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В автобусах и троллейбусах предупредили – на оплату проезда у вас 15 секунд, после система заблокирует функцию.Такому нормативу горожане сразу же объявили бойкот: добраться до валидатора или компостера за четверть минуты сможет только профессиональный бегун.

Ксения Худолей, корреспондент:

Проведем эксперимент. Как ответственный пассажир талон я приготовила заранее. Двери закрываются, и теперь есть заветные 15 секунд. Я вложилась в дедлайн. Можно считать, что эксперимент удался, но и условия близки к идеальным. В реальности все может быть совсем по-другому.