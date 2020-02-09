Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы». Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Тарас – «заяц» с пятилетним стажем. Свои безбилетные путешествия он оставил в прошлом и сегодня добросовестно погасил талон. Однако способы прокатиться, как говориться, на халяву не забыл.