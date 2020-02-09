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Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

09 февраля 2020 17:11
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Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»-1

По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы».

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»-4

Тарас – «заяц» с пятилетним стажем. Свои безбилетные путешествия он оставил в прошлом и сегодня добросовестно погасил талон. Однако способы прокатиться, как говориться, на халяву не забыл.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»-7



Тарас Тарналицкий:
Если ты уже попался, есть тоже уловки. Главное, во-первых, не разжигать конфликт, нужно быть спокойным, просто сказать: «Да, у меня нет билета». Не тянуть время, сказать, что просто нет билета и все.

# Общественный транспорт # общество # Тарас Тарналицкий # Фотофакт

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