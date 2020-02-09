Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников

Новости Беларуси. Транспортную панацею в международном формате и с белорусской перспективой предлагают и студенты БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молодые люди разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и даже вычислить безбилетников.

Максим Толкачев, студент экономического факультета БГУ:

Измеряли загруженность общественного транспорта тем путем, что устанавливали датчики веса на оси автобуса. Сколько человек находится в транспорте, является ли он загруженным или нет. Это все посылалось в наше приложение, в какое время нужно поставить дополнительный автобус мы узнавали.

Считали количество человек, которое реально находится в автобусе, на проблемные маршруты мы предлагали посылать контролера. Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»