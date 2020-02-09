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Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников

09 февраля 2020 17:11
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Новости Беларуси. Транспортную панацею в международном формате и с белорусской перспективой предлагают и студенты БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников-1

Молодые люди разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и даже вычислить безбилетников.

Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников-4

«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома

Максим Толкачев, студент экономического факультета БГУ:
Измеряли загруженность общественного транспорта тем путем, что устанавливали датчики веса на оси автобуса. Сколько человек находится в транспорте, является ли он загруженным или нет. Это все посылалось в наше приложение, в какое время нужно поставить дополнительный автобус мы узнавали.

Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников-7

Считали количество человек, которое реально находится в автобусе, на проблемные маршруты мы предлагали посылать контролера.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников-10

Проект четырех белорусских студентов назвали «лучшим социально значимым решением» на международном форуме разработчиков во Франции. Парни уверены, что идея отлично подойдет для наших широт. Себестоимость датчика на один автобус или троллейбус не превысит 200 рублей. Это не единственный прорыв в отрасли.

# Общественный транспорт # общество # Максим Толкачев # Фотофакт

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