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«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась

09 февраля 2020 13:32
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Новости Беларуси. Завершается работа Минской международной книжной выставки-ярмарки. 27-й форум прощается с читателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась-1

Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан. Всего 30 стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель.

«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась-4

Настоящий литературный саммит собрал именитых авторов и самых известных издателей. Не пылились на полке и книги на белорусском языке. 

«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась-7

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Книга – это менталитет будущего, менталитет той земли, той страны, где мы живем. И если мы планируем, хотим создать свое независимое пространство, то без книги это невозможно. Потому как книга – это мысль, это стратегия развития, рефлексия того, каким образом мы должны развиваться, как мы должны жить.

«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась-10



Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
Калі я гляджу на нашу беларускую кнігу, то імгненна згадваю знакаміты верш Максіма Багдановіча «Я не самотны, я кнігу маю». Мы не самотныя, кніга нам дапамаге жыць. Кніга робіць наша жыццё багацейшым, перш за ўсё наша, беларуская кніга.

«Книга – это менталитет будущего». 27-я Международная книжная выставка завершилась-12



В 2020 году минский книжный салон прошёл под слоганом «Беларусь – открытая книга». 

# Книги # общество # Игорь Бузовский # Леонид Дранько-Майсюк # Фотофакт

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