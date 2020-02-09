Новости Беларуси. Завершается работа Минской международной книжной выставки-ярмарки. 27-й форум прощается с читателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан. Всего 30 стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель.

Настоящий литературный саммит собрал именитых авторов и самых известных издателей. Не пылились на полке и книги на белорусском языке.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Книга – это менталитет будущего, менталитет той земли, той страны, где мы живем. И если мы планируем, хотим создать свое независимое пространство, то без книги это невозможно. Потому как книга – это мысль, это стратегия развития, рефлексия того, каким образом мы должны развиваться, как мы должны жить.





Леонид Дранько-Майсюк, поэт:

Калі я гляджу на нашу беларускую кнігу, то імгненна згадваю знакаміты верш Максіма Багдановіча «Я не самотны, я кнігу маю». Мы не самотныя, кніга нам дапамаге жыць. Кніга робіць наша жыццё багацейшым, перш за ўсё наша, беларуская кніга.