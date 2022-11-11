«Правильное питание и спорт». С чего начать худеть? Спросили у фитнес-инструктора

Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У вас отличная фигура. Вы совмещаете правильное питание и спорт либо позволяете себе какие-то отклонения от правильного питания?

Екатерина Казаченко, фитнес-инструктор с многолетним стажем и опытом работы в различных направлениях фитнеса:

Я хочу сказать вначале о том, что для меня, по крайней мере, и я считаю, что это, в принципе, так должно быть, нет понятия диета. То есть мы не должны садиться на диету. Если мы хотим привести свое тело в форму, должны, в принципе, поменять свои пищевые привычки и образ жизни. У меня нет чего-то того, что я себе прямо запрещаю. Есть продукты, которые действительно я давно… Пищевой мусор, как у нас принято его называть в сфере фитнеса. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Это фастфуд или что?