«Правильное питание и спорт». С чего начать худеть? Спросили у фитнес-инструктора
Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У вас отличная фигура. Вы совмещаете правильное питание и спорт либо позволяете себе какие-то отклонения от правильного питания?
Екатерина Казаченко, фитнес-инструктор с многолетним стажем и опытом работы в различных направлениях фитнеса:
Я хочу сказать вначале о том, что для меня, по крайней мере, и я считаю, что это, в принципе, так должно быть, нет понятия диета. То есть мы не должны садиться на диету. Если мы хотим привести свое тело в форму, должны, в принципе, поменять свои пищевые привычки и образ жизни. У меня нет чего-то того, что я себе прямо запрещаю. Есть продукты, которые действительно я давно… Пищевой мусор, как у нас принято его называть в сфере фитнеса.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Это фастфуд или что?
Екатерина Казаченко:
Не только фастфуд, различные соусы, майонезы, газированные напитки. Я думаю, что сейчас уже средства массовой информации об этом очень много говорят. То есть меняем свои пищевые привычки насовсем. Нужно быть как-то к этому готовым. Если человек не может к этому прийти самостоятельно, ему сложно, то все-таки мое мнение – нужно обратиться к специалисту, который не лишит тебя всего, а сделает твое питание разнообразным, максимально нутритивно полезным, функциональным. Так же обратиться к специалисту, который правильно тебя введет в мир фитнеса. Подскажет, какие тренировки подходят тебе по состоянию здоровья, уроню подготовки, возрасту и даже темпераменту. Такое тоже важно принимать во внимание.
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