Весы – это условность. Можно ли прогнозировать, сколько килограммов удастся сбросить, занявшись спортом?
Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько можно скинуть за месяц, если заниматься танцами, при условии правильно питаться?
Софа Катюхина, тренер по танцам, хореограф:
Все индивидуально абсолютно. От того зависит, какой у вас избыточный вес изначально, как уходит вода и жир. Поэтому здесь нет какой-то четкой цифры. Если есть какая-то приблизительная цель, вы можете к ней приблизиться. Но я бы не зацикливалась на цифре, больше бы наблюдала за тем, что вы видите в зеркале. Если вы в зеркале видите, как меняется ваше тело, контуры, становитесь за счет спорта либо танцев более подтянутым и в красивой форме. Например, мне девчонки очень часто после занятий говорят, что у меня стало меньше целлюлита, потому что улучшается кровообращение, циркуляция, лимфа. Поэтому они тоже видят результат, им нравится – это подстегивает еще больше, они получают от этого удовольствие. Соответственно, идет прогресс, они довольны.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Екатерина, в тренажерном зале сколько можно сбросить за месяц? Опять же, все индивидуально?
Екатерина Казаченко, фитнес-инструктор с многолетним стажем и опытом работы в различных направлениях фитнеса:
Да, все индивидуально, конечно. С каким весом человек пришел, чем он выше – соответственно, тем больше могут быть потери. Сложно об этом говорить. В зависимости тоже от цели – бывает, человек хочет просто стать стройнее, ему не нужны конкретные цифры. Он просто хочет визуально что-то…
Ольга Шерснева:
Мне кажется, это редкость большая. Мы, девушки, всегда взвешиваемся.
Екатерина Казаченко:
Я стараюсь донести клиентам, как сказала Софа, что цифры – это ничто. Человек должен сам, видя свое отражение в зеркале, говорить, насколько он поправился, похудел, и понимать, в каком сейчас состоянии. То есть весы – это какая-то условность.
Юлия Самусенко:
Это всего лишь цифры.
Екатерина Казаченко:
Да.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, все равно к своей внешности ты привыкаешь и можешь не видеть, что поправился.
Екатерина Казаченко:
Нет, замечают клиенты. Я абсолютно точно могу сказать и согласиться с Софой, что клиенты замечают: «Как изменились плечи. Буквально месяц-два хожу, руки другие. Муж заметил, как у меня ножки постройнели». То есть это заметно. Первое – сначала мы немножечко направляем, специалисты по питанию и в сфере фитнеса. Мы немножко человека подтолкнули, направили, а дальше, когда он уже видит результат, ему самому хочется продолжать, хочется больше и делать себя лучше.
Юлия Самусенко:
Результат – главная мотивация, получается. Мы видим результат и хотим его поддерживать и быть еще лучше.
Екатерина Казаченко:
Да. Согласна, конечно.
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