Весы – это условность. Можно ли прогнозировать, сколько килограммов удастся сбросить, занявшись спортом?

Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько можно скинуть за месяц, если заниматься танцами, при условии правильно питаться?

Софа Катюхина, тренер по танцам, хореограф:

Все индивидуально абсолютно. От того зависит, какой у вас избыточный вес изначально, как уходит вода и жир. Поэтому здесь нет какой-то четкой цифры. Если есть какая-то приблизительная цель, вы можете к ней приблизиться. Но я бы не зацикливалась на цифре, больше бы наблюдала за тем, что вы видите в зеркале. Если вы в зеркале видите, как меняется ваше тело, контуры, становитесь за счет спорта либо танцев более подтянутым и в красивой форме. Например, мне девчонки очень часто после занятий говорят, что у меня стало меньше целлюлита, потому что улучшается кровообращение, циркуляция, лимфа. Поэтому они тоже видят результат, им нравится – это подстегивает еще больше, они получают от этого удовольствие. Соответственно, идет прогресс, они довольны. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Екатерина, в тренажерном зале сколько можно сбросить за месяц? Опять же, все индивидуально?

Екатерина Казаченко, фитнес-инструктор с многолетним стажем и опытом работы в различных направлениях фитнеса:

Да, все индивидуально, конечно. С каким весом человек пришел, чем он выше – соответственно, тем больше могут быть потери. Сложно об этом говорить. В зависимости тоже от цели – бывает, человек хочет просто стать стройнее, ему не нужны конкретные цифры. Он просто хочет визуально что-то… Ольга Шерснева:

Мне кажется, это редкость большая. Мы, девушки, всегда взвешиваемся. Екатерина Казаченко:

Я стараюсь донести клиентам, как сказала Софа, что цифры – это ничто. Человек должен сам, видя свое отражение в зеркале, говорить, насколько он поправился, похудел, и понимать, в каком сейчас состоянии. То есть весы – это какая-то условность. Юлия Самусенко:

Это всего лишь цифры. Екатерина Казаченко:

Да.