Главные награды «Лістапада» получил режиссёр Пётр Тодоровский. О чём его фильм?

Главный приз кинофестиваля «Лістапад», а также специальный приз Президента Беларуси получил российский режиссер Петр Тодоровский-младший за фильм «Здоровый человек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главного персонажа кинокартины жюри назвали «героем нашего времени». Он не может пройти мимо чужой беды, влюбляет в себя искренним альтруизмом и честностью. И это соответствует девизу кинофестиваля – «Истинные ценности». В программу «Лістапада» возвращается так называемое зрительское кино, сюжеты и смыслы которого близки и понятны каждому. К слову, именно таким был первый форум в 1994 году.

Меня зовут Петр Тодоровский, я автор сценария и режиссер фильма «Здоровый человек». Конечно, хочу сказать огромное спасибо за столь высокую награду.

Александр Ефремов, председатель ММКФ «Лiстапад»:

Когда снимаешь кино, надеешься, что в зале будешь не ты один, а в зале еще кто-то соберется, посмотрит твое кино. Для зрителя делается кино. Это абсолютно точное направление фестиваля «Лістапад», оно было тогда, в начале самом, необыкновенно почитаемо зрителем. Зрители ходили валом тогда, это было интересно, это было занимательно, почетно для кино. В этом я не вижу ничего предосудительного или, не приведи бог, дурного. Мы шли и идем к тому, ради чего кино делается – мы идем к зрителю.

Сергей Шакуров, актер (Россия):

Я не первый раз на этом фестивале, я его люблю и всегда жду с нетерпением, не всегда получается. В этот раз как раз получилось, я вчера торопился, просто был спектакль в «Современнике», мы опаздывали, я попросил своих друзей играть спектакль быстрее. И мы сократили спектакль на 15 минут. А это очень сложная штука. Могут изменить фестиваль только произведения, которые на фестиваль поступают, это единственное – новое поколение, новая волна, новый взгляд на кино.