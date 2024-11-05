Правила, которые помогут спасти вам жизнь! МЧС напоминает о мерах пожарной безопасности зимой

Выпил, закурил, уснул – формула пожара, ежегодно уносящего жизни курильщиков. Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из основных причин пожаров в Республике Беларусь. Далеко не на последнем месте неисправности или нарушения правил эксплуатации печного отопления. Как не допустить беды? Поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь:

Цифры статистики действительно заставляют задуматься. С начала года в республике произошло более 5 000 пожаров, на которых погибли 422 человека. Тема актуальная. Как обогрев квартир в зимний период, так и соблюдение правил при использовании огня.

Юрий Царев, ведущий:

Давайте повторим основные требования для безопасного проживания в частных домовладениях.

Анастасия Швайбович:

Необходимо подготавливать приборы до начала отопительного сезона. В процессе также необходимо за ними следить. Посмотрите на свою печь, она должна быть без каких-то повреждений, без сквозных дыр, без трещин. Обязательно перед началом отопительного сезона необходимо очистить дымоход. Перед топочной дверцей обязательно должно быть негорючее основание. Если выпадет уголь, пол не загорится. Обязательно следите за эксплуатацией печки. Ни в коем случае не допускайте перекала.