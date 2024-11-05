Лукашенко: избирательная кампания должна пройти так, чтобы комар носа не подточил

Мы проводим выборы для белорусского народа, в его интересах, и они должны стоять во главе угла. Вопросы электоральной кампании в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно: да, у нас сейчас стабильно работает экономика, благоприятная внутриполитическая ситуация, но это как раз и является раздражителем для внешних сил, которые так или иначе не оставили попыток навести свои порядки на нашей земле, акцентирует внимание глава государства. А потому мы не имеем права подставляться и расслабляться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно, как у нас это бывает, во время старта предвыборной избирательной кампании задача наша – провести ее на высоком уровне, организационном прежде всего. Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил.

Что касается провокаций, информационных, политических и прочих, возможно, они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться: ах, у нас общество такое. Отмороженные самые сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам, органам власти на местах.

Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше – ну и хорошо. Но все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу.

Главным действующим лицом, как всегда, в этот период является руководитель ЦИК. Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо кричать и бежать впереди паровоза. В этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы.