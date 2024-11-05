Как развиваются взаимоотношения Беларуси и Пакистана на протяжении 30 лет? Разговор с послом Саджад Хайдер Ханом

У всех на слуху Голливуд и Болливуд, а есть еще и Лолливуд – такое шуточное название пакистанского аналога фабрики грез. Впрочем, фильмы, снятые мастерами из этой части Южной Азии, поднимают серьезные темы. В этом можно убедиться во время показа на Днях кино Пакистана в рамках 30-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад». При этом между Пакистаном и Беларусью большой потенциал сотрудничества не только в области киноиндустрии. Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Международный кинофестиваль «Лістапад». 30-й, юбилейный. Золотой век кинематографа пришелся в Пакистане на 1950-1960-е годы. Потом было несколько десятков лет простоя, и сейчас эта отрасль возродилась. Каким образом это произошло?

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:

«Лістапад» отмечает 30-летний юбилей, с чем я хочу его поздравить. Для нас эта дата символична еще потому, что Беларусь и Пакистан отмечают в этом году 30-летний юбилей установления дипломатических отношений. В этом году мы принимаем участие в кинофестивале с тремя фильмами. 1950-1960-е годы стали золотым веком в кинематографии Пакистана, потому что это был главный способ развлечения среди людей, выходили сотни разных фильмов. В 1960 году произошло разделение между киноиндустрией и вообще индустрией телевидения. Насколько вы знаете, в регионе происходили некоторые проблемы, связанные с тем, что были конфликты с нашими соседями в Афганистане. Но за последние 15 лет появилось очень много талантливых актеров, режиссеров, дистрибьюторов. Появились инвесторы, которые готовы спонсировать создание новых фильмов. Наши фильмы действительно получили возрождение в последнее десятилетие, о чем свидетельствует получение нашей страной огромного количества международных наград на разных конкурсах по всему миру.

Александр Стасевич, ведущий:

О чем снимают фильмы в Пакистане? Саджад Хайдер Хан:

Темы, которые интересуют людей по всем миру, схожи. Конечно же, у нас люди любят смотреть фильмы про любовь. Это и драмы, и романтические истории про любовь. Но в последнее время все чаще и чаще в Пакистане снимают фильмы, которые поднимают социальные проблемы. Это касается и прав людей, и темы гендерного неравенства, справедливости. Конечно, вкусы у всех разные. В последнее время большая часть отдается такому контенту, который одновременно и развлекает, и заставляет вас о чем-то задуматься. Пакистан привез на кинофестиваль «Лістапад» три фильма. Какие картины увидят зрители в Минске, смотрите в видео.