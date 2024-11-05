Лукашенко – губернатору Тульской области: «Гарантирую выполнение всех вопросов, по которым договоритесь»

Во Дворце Независимости принимали гостей из Тульской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с губернатором российского региона Дмитрием Миляевым глава государства заостряет внимание: мы способны достичь товарооборота в миллиард долларов. С делегацией Тульской области Президент последний раз встречался более 10 лет назад. За это время партнеры сделали большой шаг вперед. Например, в торговле. Еще в 2019 году товарооборот составлял чуть больше 285 миллионов долларов, по итогам минувшего прибавили практически вдвое.

Но перспективы есть и в транспортной сфере, тем более в Тульской области сейчас обновляют автопарк. Потребность в новых машинах на ближайшие пять лет оценивается в 1 800 единиц. Готовы более тесно сотрудничать также в области сельского хозяйства, но не только. На наиболее перспективные направления указал Александр Лукашенко.

Сотрудничают Беларусь и Тульская область во многих сферах: от промышленности до строительства. Но это взаимодействие необходимо расширять, а точнее, углублять. Большой интерес у партнеров к белорусской технике. Мы уже поставляем в регион тракторы (в 2023-м на экспорт ушло 58 единиц), зерноуборочную технику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое – это, конечно, производственная кооперация. У нас уже есть соответствующий опыт. Реализуется проект между МАЗом и «Сплавом» в части производства спецтехники. Интерес к кооперации с белорусскими партнерами, в том числе по закупкам металлоконструкции, проявляет «Тулажелдормаш», а к продукции этого тульского предприятия – наша Белорусская железная дорога.

Второе – поставки белорусской техники. Мы готовы участвовать в проектах по модернизации парка пассажирской техники региона. Перспективной видится реализация в вашей области пилотного проекта по запуску электробуса. Посещая в прошлом году выставку «Белагро», вы могли ознакомиться с потенциалом белорусского сельского хозяйства, убедиться в качестве и нашей техники. В этой сфере нам с вами однозначно есть куда прирастать.

Третье – научное сотрудничество. Оно может стать очень перспективной темой взаимных интересов. В части разработки и производства химических компонентов, композитных материалов можем предложить как взаимодействие с Институтом химии новых материалов Академии наук Беларуси, так и кооперационные отношения с предприятием «Пеленг». Окажем при необходимости содействие в подготовке профессиональных кадров для данной области, если у вас к этому будет интерес.

Это небольшой круг перспективных направлений, он, конечно, не ограничивается обозначенными темами. Во время переговоров в правительстве, думаю, появится новые направления нашего сотрудничества и интересующего вас вопросы. Я гарантирую выполнение всех вопросов, по которым вы договоритесь, приехав сюда, в Беларусь.

