Прямой эфир

«Выбирали исходя из безопасности». В Щомыслице появилась новая детская площадка

22 июня 2022 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая детская площадка появилась в агрогородке Щомыслица Минского района. С просьбой об устройстве игровой зоны выступили сами жители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Выбирали исходя из безопасности». В Щомыслице появилась новая детская площадка-1

Детей в агрогородке много, поэтому оборудование предусмотрели для ребят разного возраста. Есть качели, горка, песочница для самых маленьких. Также установили скамейки. Все локации соответствуют требованиям безопасности. Месторасположение игровой зоны выбрали неслучайно.  

«Выбирали исходя из безопасности». В Щомыслице появилась новая детская площадка-4

Ольга Осипчик, председатель Щомыслицкого сельисполкома:  
Место мы выбирали исходя из безопасности пребывания деток, чтобы были удобные пути и подходы к площадке и месторасположение. Она расположена в центре, у нас в центре находится и дом культуры, в котором проходят различные мероприятия для деток, и сквер, где молодые мамы тоже могут погулять с детьми.  

«Выбирали исходя из безопасности». В Щомыслице появилась новая детская площадка-7

Это не единственная площадка в агрогородке. Еще одна такая локация вскоре должна появиться на территории сквера.  

# Социальная инфраструктура # общество # Ольга Осипчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это не передать словами». В урочище Благовщина почтили память жертв геноцида в годы войны
22 июня 2022 14:18

«Это не передать словами». В урочище Благовщина почтили память жертв геноцида в годы войны

Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана
22 июня 2022 14:15

Воскресный солнечный день. Каким было 22 июня 1941-го? Воспоминания ветерана

Наталья Кочанова: «Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения»
22 июня 2022 13:51

Наталья Кочанова: «Патриотическое воспитание любого человека начинается с его семьи, с его рождения»