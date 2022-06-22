«Выбирали исходя из безопасности». В Щомыслице появилась новая детская площадка

Детей в агрогородке много, поэтому оборудование предусмотрели для ребят разного возраста. Есть качели, горка, песочница для самых маленьких. Также установили скамейки. Все локации соответствуют требованиям безопасности. Месторасположение игровой зоны выбрали неслучайно.

Ольга Осипчик, председатель Щомыслицкого сельисполкома:

Место мы выбирали исходя из безопасности пребывания деток, чтобы были удобные пути и подходы к площадке и месторасположение. Она расположена в центре, у нас в центре находится и дом культуры, в котором проходят различные мероприятия для деток, и сквер, где молодые мамы тоже могут погулять с детьми.