Андрей Швед: трагические события 1941-1944 годов – один из стержней, на которых будет строиться идеология

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси это особый день. 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хатынь, Тростенец, Курган Славы, Брестская крепость, Буйничское поле, Ола – молчаливые свидетели истребления белорусского народа. А сколько еще ужасающе кровавых преступлений нацизма хранит наша земля. Все они будут найдены и обнародованы. Это обещание белорусы держат. За последние несколько лет поисковые отряды, добровольцы и сотрудники прокуратуры отыскали сотни имен, мест, событий и фактов, нарочно преданных забвению. Исторический долг нашего народа – показать их всему миру и остановить возможно самый безнравственный фейк в современной истории.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы всколыхнули, всколыхнули память, всколыхнули людей. Это очень важно, потому что те, кто не помнят свою историю, своего родства, к сожалению, эти народы обречены – надо помнить все. И те трагические события 1941-1944 годов, да и послевоенного периода, это как раз один из стержней, на которых строилась и будет строиться идеология, понимание сущности нации белорусов, сущности нашей исторической справедливости и понимания роли Беларуси в истории и геополитики в целом.