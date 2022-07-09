«Правда на нашей стороне». Анатолий Исаченко встретился с губернатором Брянской области

Новости Беларуси. Молодежь Беларуси и России укрепляет сотрудничество. В эти дни в нашей стране проходит масштабный молодежный форум, который объединил жителей Могилевской и Брянской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Богомаз, губернатор Брянской о бласти России: Мы должны думать о будущем, а будущее – это наши дети, это наша молодежь, дети наших школ, учебных заведений. Это те, кто совсем скоро будут руководителями районов, областей, руководителями наших стран. И сегодня мы вместе делаем то, что сближаем, проводим форумы. Это не первый форум, что прошел здесь, в Могилеве, среди нашей молодежи. Чтобы она могла вживую общаться, обсуждать те проблемы, которые есть и у вас, и у нас. И вырабатывать пути решения на их уровне сейчас, как они это видят.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы сегодня, к сожалению, в информационном поле, а иногда и не в информационном, должны защищать то, за что сражались наши отцы и деды. Конечно, надо прилагать все усилия, чтобы сохранить историческую память, сохранить правду о Великой Отечественной войне. Поэтому мы стараемся все делать и доносить, ведь сегодня есть слоган, что сила в правде, а правда на нашей стороне.

После официальной встречи делегация Брянской области отправилась в Александрию. Там российские гости примут участие в республиканском фестивале «Купалье».