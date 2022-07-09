В Риме +32°C, в Париже +27°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 июля

В столице любви синоптики обещают преимущественно ясную погоду, столбик термометра в Париже покажет +27 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков поднимется +21 °С, здесь ожидается пасмурная погода и сильный дождь. А в Риме ожидается солнечная погода без осадков, там столбик термометра поднимется до +32 °С. В Мадриде столбик термометра покажет +39 °С, там ожидается ясная погода.

В столице Болгарии преимущественно пасмурная погода с дождем, там столбик термометра поднимется до +23 °С. В Анкаре +27 °С, погода пасмурная, ожидается сильный дождь. В Афинах до +31 °С, погода будет ясная, с переменной облачностью, но без осадков.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет пасмурно и сильный дождь, в дневное время суток температура воздуха прогреется до +22 °С. В Вильнюсе до +20 °С, здесь также ожидается пасмурная погода с дождем. В Варшаве воздух прогреется всего до +18 °С, погода ожидается пасмурная, с дождем.