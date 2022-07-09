Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?

С приходом похолоданий всех белорусов волнует лишь один вопрос: как надолго? Ответ дали в программе «Плюс-минус» .

Начиная с выходных, по стране будет зафиксирована преимущественно пасмурная погода со значительными осадками, средняя температура по стране составит от +18 °С до +22 °С градусов тепла, при этом в ночное время суток воздух прогреется лишь до +12 °С градусов тепла.

Такая погода сохранится до конца недели, на смену придет незначительное потепление, а проливные дожди сменит ясная погода с переменной облачностью.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.