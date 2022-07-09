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Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?

09 июля 2022 16:29
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С приходом похолоданий всех белорусов волнует лишь один вопрос: как надолго? Ответ дали в программе «Плюс-минус».  

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-1

Начиная с выходных, по стране будет зафиксирована преимущественно пасмурная погода со значительными осадками, средняя температура по стране составит от +18 °С до +22 °С градусов тепла, при этом в ночное время суток воздух прогреется лишь до +12 °С градусов тепла.

Такая погода сохранится до конца недели, на смену придет незначительное потепление, а проливные дожди сменит ясная погода с переменной облачностью.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-4

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-6

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-8

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-10

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-12

Ожидаются значительные осадки. Вернётся ли жара в Беларусь?-14

В Риме +32 °C, в Париже +27 °C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 июля – подробнее здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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