Прямой эфир

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент

09 июля 2022 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные Году исторической памяти, продолжаются у Кургана Славы. В эти выходные, 9 и 10 июля, у подножья мемориального комплекса представлено сельское хозяйство Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-1

Говорят, с едой не балуются. Однако 9 июля у Кургана Славы нарушают это правило. В традиционные настолки (морской бой и шахматы) играют пряниками. Такой формат знакомства со своей продукцией, помимо дегустации, предусмотрел Слуцкий хлебозавод.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-4

Ирина Листопад, специалист по продаже Слуцкого хлебозавода:
Как вы видите, представлено много разных игр, в которых дети либо взрослые могут поучаствовать, выиграть продукцию нашу. Попробуют и будут знать, что мы, кто мы и с чем нас едят, собственно говоря.

Не только попробовать, но и разрисовать хлебное изделие – в очередь на мастер-класс по украшению пряника сахарной глазурью выстраивались юные посетители выставки. Солнце и облака, траву и цветы специалисты помогали детям разместить на круглом печенье.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-7

Полина Королева, корреспондент:
Конечно, сегодня на Кургане Славы очень много развлечений, пытаются удивлять гостей и посетителей. Это рисование, например, на прянике. Выглядит интересно, как мне сказали, это все застынет чуть попозже. Но мы не дадим этому застыть, потому что вкусно.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-10

Возможность проверить знания родной истории предоставили в рамках тематических викторин. Вопросы разбили на три блока: география, культура и история Беларуси. С азартом ответы выкрикивали в том числе взрослые – для них нашлись задачки со звездочкой.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-13

Инна Балашева:
Всего в нашей викторине 10 вопросов. За каждые три отвеченных вопроса у нас небольшие призы: флажочки, шарики с логотипами нашего предприятия, магнитики и, конечно, 10-й, самый сложный вопрос это баночка попкорна или сладкой ваты для детей.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-16

Что касается традиций, то на выставке у Кургана Славы сегодня делились опытом украшения караваев. В числе излюбленных узоров – растительные.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-19

Вручную каждый цветочек, лепесточек. Все оригинальные караваи, они не повторяются. Зависят от настроения человека, от рук, у каждого свое. Идут активно, кто-то попросил даже оставить – на обратном пути заберут.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-22

Экскурс в прошлое устроил «Минобллен». Чтобы представить на выставке древние прялку и ткацкий станок, специалисты обращались в музеи и к людям. У кого-то в сарае залежались расчески для льняного волокна. Лен является самой трудоемкой сельхозкультурой, но и произвести из него можно много продуктов. Это ткань, масло, а также комбикорма и костробрикеты для розжига, что крайне актуально в условиях проблем с энергоносителями. Большой процент продукции идет на экспорт.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-25

Виктор Гейдель, генеральный директор «Минобллен»:
Самая трудоемкая и, как ни одна культура, зависит от погодных условий. У нас сейчас началась уборка. Самое главное, чтобы не положило, не покрутило. Потому что это уже будет потеря. И удлинится, задержится уборка, и качество потеряться может. Люди настроены, сегодня работают. Мы только тут уже часть специалистов собрали, а так все на полях. Работают, занимаются своей работой.

Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент-28

Выставка у Кургана Славы продлится до конца выходных. Принять участие в конкурсах и выиграть завидные призы от предприятий сможет каждый.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Полина Королева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?
09 июля 2022 14:45

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?

В хороший сезон можно насобирать ещё одну пенсию. Белорусы рассказали, как зарабатывают на чернике
09 июля 2022 13:40

В хороший сезон можно насобирать ещё одну пенсию. Белорусы рассказали, как зарабатывают на чернике

Получили грант на настольную игру. Чем занимается Республиканский детский и подростковый парламент?
09 июля 2022 13:28

Получили грант на настольную игру. Чем занимается Республиканский детский и подростковый парламент?