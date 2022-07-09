Морской бой пряниками. Вот как Слуцкий хлебозавод решил показать свой ассортимент

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные Году исторической памяти, продолжаются у Кургана Славы. В эти выходные, 9 и 10 июля, у подножья мемориального комплекса представлено сельское хозяйство Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорят, с едой не балуются. Однако 9 июля у Кургана Славы нарушают это правило. В традиционные настолки (морской бой и шахматы) играют пряниками. Такой формат знакомства со своей продукцией, помимо дегустации, предусмотрел Слуцкий хлебозавод.

Ирина Листопад, специалист по продаже Слуцкого хлебозавода:

Как вы видите, представлено много разных игр, в которых дети либо взрослые могут поучаствовать, выиграть продукцию нашу. Попробуют и будут знать, что мы, кто мы и с чем нас едят, собственно говоря. Не только попробовать, но и разрисовать хлебное изделие – в очередь на мастер-класс по украшению пряника сахарной глазурью выстраивались юные посетители выставки. Солнце и облака, траву и цветы специалисты помогали детям разместить на круглом печенье.

Полина Королева, корреспондент:

Конечно, сегодня на Кургане Славы очень много развлечений, пытаются удивлять гостей и посетителей. Это рисование, например, на прянике. Выглядит интересно, как мне сказали, это все застынет чуть попозже. Но мы не дадим этому застыть, потому что вкусно.

Возможность проверить знания родной истории предоставили в рамках тематических викторин. Вопросы разбили на три блока: география, культура и история Беларуси. С азартом ответы выкрикивали в том числе взрослые – для них нашлись задачки со звездочкой.

Инна Балашева:

Всего в нашей викторине 10 вопросов. За каждые три отвеченных вопроса у нас небольшие призы: флажочки, шарики с логотипами нашего предприятия, магнитики и, конечно, 10-й, самый сложный вопрос – это баночка попкорна или сладкой ваты для детей.

Что касается традиций, то на выставке у Кургана Славы сегодня делились опытом украшения караваев. В числе излюбленных узоров – растительные.

Вручную каждый цветочек, лепесточек. Все оригинальные караваи, они не повторяются. Зависят от настроения человека, от рук, у каждого свое. Идут активно, кто-то попросил даже оставить – на обратном пути заберут.

Экскурс в прошлое устроил «Минобллен». Чтобы представить на выставке древние прялку и ткацкий станок, специалисты обращались в музеи и к людям. У кого-то в сарае залежались расчески для льняного волокна. Лен является самой трудоемкой сельхозкультурой, но и произвести из него можно много продуктов. Это ткань, масло, а также комбикорма и костробрикеты для розжига, что крайне актуально в условиях проблем с энергоносителями. Большой процент продукции идет на экспорт.

Виктор Гейдель, генеральный директор «Минобллен»:

Самая трудоемкая и, как ни одна культура, зависит от погодных условий. У нас сейчас началась уборка. Самое главное, чтобы не положило, не покрутило. Потому что это уже будет потеря. И удлинится, задержится уборка, и качество потеряться может. Люди настроены, сегодня работают. Мы только тут уже часть специалистов собрали, а так все на полях. Работают, занимаются своей работой.