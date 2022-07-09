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«Отказаться от вредных привычек». В Могилёвской области проходит молодёжный форум Беларуси и России

09 июля 2022 16:38
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Новости Беларуси. Молодежь Беларуси и России укрепляет сотрудничество. В эти дни в нашей стране проходит масштабный молодежный форум, который объединил жителей Могилевской и Брянской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отказаться от вредных привычек». В Могилёвской области проходит молодёжный форум Беларуси и России-1

Его участниками стали полсотни человек: представители органов власти и самоуправления, общественных организаций и не только. В рамках форума прошли диалоговые площадки. Стороны поделились идеями развития новых форм патриотического воспитания. Не остался без внимания и вопрос о формировании здорового образа жизни в молодежной среде.

«Отказаться от вредных привычек». В Могилёвской области проходит молодёжный форум Беларуси и России-4

Екатерина Гришанова, руководитель центра по развитию добровольческого движения общественных инициатив Брянского объединенного ресурса (Россия):
Хвалю и ценю тех волонтеров, которые выбирают для себя направление «волонтеры ЗОЖ». Это те волонтеры, которые вносят в массу популяризацию различных видов спорта. Они говорят людям, почему важно отказаться от вредных привычек, почему важно быть здоровыми и спортивными. Мы считаем, что и у молодежи Беларуси есть все возможности и ресурсы.

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# Беларусь-Россия # общество # Екатерина Гришанова # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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