«Отказаться от вредных привычек». В Могилёвской области проходит молодёжный форум Беларуси и России

Новости Беларуси. Молодежь Беларуси и России укрепляет сотрудничество. В эти дни в нашей стране проходит масштабный молодежный форум, который объединил жителей Могилевской и Брянской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали полсотни человек: представители органов власти и самоуправления, общественных организаций и не только. В рамках форума прошли диалоговые площадки. Стороны поделились идеями развития новых форм патриотического воспитания. Не остался без внимания и вопрос о формировании здорового образа жизни в молодежной среде.

Екатерина Гришанова, руководитель центра по развитию добровольческого движения общественных инициатив Брянского объединенного ресурса (Россия):

Хвалю и ценю тех волонтеров, которые выбирают для себя направление «волонтеры ЗОЖ». Это те волонтеры, которые вносят в массу популяризацию различных видов спорта. Они говорят людям, почему важно отказаться от вредных привычек, почему важно быть здоровыми и спортивными. Мы считаем, что и у молодежи Беларуси есть все возможности и ресурсы.