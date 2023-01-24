«Практически каждый третий научный сотрудник». Сколько в Беларуси молодых учёных?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Кто сегодня развивает науку? Молодые ученые насколько охотно идут в науку? Есть сейчас какая-то градация, сколько молодых людей приходят в науку каждый год, каждые пять лет?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Я на примере Академии наук и в целом скажу, что молодежь достаточно активно идет в науку, и этот уровень примерно одинаков за последние годы. В науку, конечно, идут люди, которые хотят этим заниматься, потому что в основном ученый – это человек, который хочет заглянуть за горизонт, то есть узнать то, чего никто не знает. И это главный, основной посыл, который толкает людей на приход в науку. Если говорить про систему НАН Беларуси, то на настоящий момент практически каждый третий научный сотрудник – это молодой человек в возрасте до 35 лет. Юлия Бешанова:

Потенциал большой.