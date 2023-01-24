«Практически каждый третий научный сотрудник». Сколько в Беларуси молодых учёных?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Кто сегодня развивает науку? Молодые ученые насколько охотно идут в науку? Есть сейчас какая-то градация, сколько молодых людей приходят в науку каждый год, каждые пять лет?
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Я на примере Академии наук и в целом скажу, что молодежь достаточно активно идет в науку, и этот уровень примерно одинаков за последние годы. В науку, конечно, идут люди, которые хотят этим заниматься, потому что в основном ученый – это человек, который хочет заглянуть за горизонт, то есть узнать то, чего никто не знает. И это главный, основной посыл, который толкает людей на приход в науку. Если говорить про систему НАН Беларуси, то на настоящий момент практически каждый третий научный сотрудник – это молодой человек в возрасте до 35 лет.
Юлия Бешанова:
Потенциал большой.
Станислав Юрецкий:
Потенциал большой. Мы, конечно, работаем над этим, чтобы он увеличивался, чтобы увеличивался, конечно, качественный потенциал, чтобы у нас было больше защит диссертаций, больше молодежных разработок и внедрений. Поверьте мне, молодежь активно идет в науку. Если посмотреть на срез выставки «Беларусь интеллектуальная», даже на фотографии в интернете, прийти и немножко в сторонке посмотреть, кто же приходит и смотрит, то в подавляющем большинстве это молодежь. Школьники, студенты, которые с такими горящими глазами подходят, все это фотографируют, трогают экспонаты, наших докладчиков – расскажи мне то, расскажи мне это. Все очень критически, но потом очень довольные уходят.
Юлия Бешанова:
Очень критически ко всему относятся.
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