«Праблема, калі ёсць, ды можа ў некага ў галавах». Ці існуе моўная канкурэнцыя ў Беларусі?

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Виктор Ивченков, доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:

Я прашу прабачэння, я хацеў бы падтрымаць гэтую думку, якая выказвалася тут, сапраўды, паглядзіце, раней, калі возьмем літаратуру класічную, напрыклад. Мы, скажыце, там англійскую мову сустрэнем, калі, напрыклад, Льва Мікалаевіча Талстога чытаем, Чэхава? Французская, нямецкая, іспанская, італьянская. Англійскай там не было. Паглядзіце, наколькі рэалізована маніпулятыўная стратэгія, наколькі выігрышная, што правільна вы сказалі, калі Scopus, то гэта англійская мова, а чаму гэта не беларуская мова, не руская, чаму не нямецкая? Гэта было задумана так зрабіць.

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Язык не равно национальная культура. Вспоминали здесь Ирландию, самое известное произведение об Ирландии, какое все скажут? Джойс – «Улисс». На каком языке написано? Кирилл Казаков, СТВ:

На английском. Ирина Дрига:

Так называемое Гэльское возрождение сошло на нет, потому что носителей языка не было. Кирилл Казаков:

Слушайте, но швейцарские патриоты на четырех языках говорят. Ирина Дрига:

Лев Николаевич Толстой – самый русский из всех русских писателей. Откройте «Войну и мир», сколько там страниц подряд написано на французском языке. Извините, русский граф в литературе, ему это совершенно не мешало.

Кирилл Казаков:

А в Соединенных Штатах Америки нет государственного языка. Нет, просто нет. 14 % документов пишется на испанском. Официально государственного языка в США нет. Это будут потом говорить нам те люди, которые доказывают о том, что мы должны либо русский, либо белорусский. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проста ў Злучаных Штатах ёсць адкушаны кусок Мексікі, дзе ўсе людзі іспанамоўныя. Алена Сырова, СТВ:

Так к чему мы приходим по итогу? Мы приходим к тому, что у нас нет проблемы ту, которую мы пытались поднять? Кирилл Казаков:

Есть проблема. Алена Сырова:

В чем она заключается? Ирина Дрига:

Шаноўныя ўдзельнікі перадачы, шаноўныя целегледачы, праблема, калі ёсць, ды можа ў некага ў галавах. Я прывяла прыклад свой. Зараз у беларускай і рускай мовы роўная колькасць. Можно вучыцца без усялякіх там штучных і прамысловых мерах. А тое, што вы кажаце і нам адрасуеце, гэта вельмі правільна. Кирилл Казаков:

Людей надо заинтересовать. Мы создали условия, у нас есть возможности обучения, мы создали тот язык, который можно применять в науке, но как заинтересовать людей, чтобы они говорили по-белорусски?