«Позволит нам обуздать эпидемический процесс». Сколько вакцинированных прогнозирует Пиневич к концу 2021 года?

Новости Беларуси. Заслуженные награды сегодня, 28 октября, получили представители Белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Заслуженные награды сегодня, 28 октября, получили представители Белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в церемонии принял премьер-министр Беларуси. Роман Головченко выразил благодарность за профессионализм, мастерство и самоотдачу всем, кто вносит вклад в укрепление позиций университета, в первую очередь на международной арене. После церемонии награждения министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал журналистам, какая сегодня складывается ситуация с COVID-19 в стране.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Во всех регионах уменьшилось количество госпитализированных с пневмонией. Это самый основной компонент. И количество новых пациентов тоже несколько снизилось. Это первое. Второе. Нам ни в коем случае нельзя в этом отношении расслабляться. Потому что лечение, реабилитация пациентов – это удел системы здравоохранения, а профилактика – это наша совместная с вами работа. Вакцинация – важнейший компонент. Я рад, что без принуждения, сознательно у нас все больше и больше становится вакцинированных. У нас в обороте находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, мы планируем еще поставку, еще миллион. Я думаю, что как раз к завершению этого года мы будем иметь цифру в 5 миллионов вакцинированных, которая позволит нам обуздать эпидемический процесс. То, о чем говорят наши специалисты, наши эксперты.
Глава Минздрава также заметил, что китайская вакцина в данный момент в большей степени направлена на прививку беременных и кормящих мам. При этом какой-либо нехватки китайского препарата, по его словам, не наблюдается.
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