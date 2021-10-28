«Позволит нам обуздать эпидемический процесс». Сколько вакцинированных прогнозирует Пиневич к концу 2021 года?

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Во всех регионах уменьшилось количество госпитализированных с пневмонией. Это самый основной компонент. И количество новых пациентов тоже несколько снизилось. Это первое. Второе. Нам ни в коем случае нельзя в этом отношении расслабляться. Потому что лечение, реабилитация пациентов – это удел системы здравоохранения, а профилактика – это наша совместная с вами работа. Вакцинация – важнейший компонент. Я рад, что без принуждения, сознательно у нас все больше и больше становится вакцинированных. У нас в обороте находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, мы планируем еще поставку, еще миллион. Я думаю, что как раз к завершению этого года мы будем иметь цифру в 5 миллионов вакцинированных, которая позволит нам обуздать эпидемический процесс. То, о чем говорят наши специалисты, наши эксперты.