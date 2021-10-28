«Это тоже вложения». Какая реклама нужна для продвижения бизнеса?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Когда мы готовы к работе, например. Как все-таки завоевывать клиентов? Вот мы вышли на рынок.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Проще всего же – это в соцсетях? Допустим, в интернете, онлайн?