«Это тоже вложения». Какая реклама нужна для продвижения бизнеса?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Когда мы готовы к работе, например. Как все-таки завоевывать клиентов? Вот мы вышли на рынок.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Проще всего же – это в соцсетях? Допустим, в интернете, онлайн?
Анастасия Лукутина, будущий предприниматель:
Как завоевывать клиентов? Ну вы же понимает, что сейчас что у нас? Instagram, Facebook, то есть как бы ни было.
Алена Родовская:
Реклама?
Анастасия Лукутина:
Таргет, конечно, да. Опять-таки нужен таргетолог, который очень грамотно тебе настроит эту рекламу. Это тоже вливания, это тоже вложения, тоже деньги. Тем не менее без этого сейчас, все понимают, что без этого никуда.
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