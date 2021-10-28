Прямой эфир

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси

28 октября 2021 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 50 парков и скверов семейных деревьев заложили в регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской области участников зеленой акции не напугал даже дождь.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-1

Только в Белыничах парк культуры и отдыха «Липовая роща» прирос на 50 саженцев, которые посадили молодые семьи. Среди новой зелени – декоративные кустарники и туи. Появление фамильных деревьев в городе для белыничских семей уже стало осенней традицией, в которой родители видят глубокий смысл.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-4

Янина Руцкая, жительница Белыничей:
Дерево – это символ жизни, знаний, мудрости, труда. И детям, конечно же, нужно прививать с самого детства все эти семейные ценности, любовь к Родине и вообще любовь к своему народу.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-7

Денис Руцкой, житель Белыничей:
Это вообще очень классно, что у нас в Белыничах появилось наше именное дерево семьи Руцких.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-10

Максим Стукалов, житель Белыничей:
Нашей доченьке сейчас 1,8, будет расти и понимать, знать. Расскажем, что это деревце было высажено нашей семьей. Останется такой вот след на будущее.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-13

Виктория Стукалова, жительница Белыничей:
Наша семья будет высаживать тую, и я рада, что это туя, потому что это дерево вечнозеленое и оно будет постоянно радовать взгляд.  

Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси-16

Местные жители называют свой город маленькой Швейцарией. Благодаря ландшафтному дизайну в Белыничах немало мест, куда можно отправиться на осеннюю фотосессию.  

# Парки # общество # Янина Руцкая # Денис Руцкой # Максим Стукалов # Виктория Стукалова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это тоже вложения». Какая реклама нужна для продвижения бизнеса?
28 октября 2021 18:47

«Это тоже вложения». Какая реклама нужна для продвижения бизнеса?

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?
28 октября 2021 18:44

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?

«В моей семье это традиция». Новобранцы рассказывают, как они относятся к военной службе
28 октября 2021 18:35

«В моей семье это традиция». Новобранцы рассказывают, как они относятся к военной службе