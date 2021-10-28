Расскажем доченьке, что оно было высажено нами. Парки семейных деревьев заложили в Беларуси

Новости Беларуси. Более 50 парков и скверов семейных деревьев заложили в регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской области участников зеленой акции не напугал даже дождь.

Только в Белыничах парк культуры и отдыха «Липовая роща» прирос на 50 саженцев, которые посадили молодые семьи. Среди новой зелени – декоративные кустарники и туи. Появление фамильных деревьев в городе для белыничских семей уже стало осенней традицией, в которой родители видят глубокий смысл.

Янина Руцкая, жительница Белыничей:

Дерево – это символ жизни, знаний, мудрости, труда. И детям, конечно же, нужно прививать с самого детства все эти семейные ценности, любовь к Родине и вообще любовь к своему народу.

Денис Руцкой, житель Белыничей:

Это вообще очень классно, что у нас в Белыничах появилось наше именное дерево – семьи Руцких.

Максим Стукалов, житель Белыничей:

Нашей доченьке сейчас 1,8, будет расти и понимать, знать. Расскажем, что это деревце было высажено нашей семьей. Останется такой вот след на будущее.

Виктория Стукалова, жительница Белыничей:

Наша семья будет высаживать тую, и я рада, что это туя, потому что это дерево вечнозеленое и оно будет постоянно радовать взгляд.