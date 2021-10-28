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Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?

28 октября 2021 18:44
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие эксперты уверены, что чем инновационнее идея – тем лучше. Всегда ли нужна уникальная идея или можно пойти по накатанным схемам? Ольга, к вам вопрос. Нужна ли уникальная та самая идея, то чего еще нет? Или можно по проверенным пойти?

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-1

Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:
Каждый выбирает свой путь самостоятельно. Кто-то идет уже по накатанным схемам. Кто-то реализует уникальную идею. А кто-то использует уже наработанный, упакованный кем-то опыт, покупая франшизу. Это тоже вариант.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
А есть ли какие-то такие сферы в Беларуси, которые вы могли бы выделить, куда стартаперу уж точно вот не стоит идти?

Ольга Горбатенко:
Нет.

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть везде можно состоятся? Везде можно попасть в десятку, если правильно организовать процесс?

Ольга Горбатенко:
Если правильно организовать процесс. Если правильно к этому подойти и понимать, что это труд.

Татьяна Савчик:
Но я думаю, что вот любой процесс, наверное, начинается с планирования, грамотного планирования? То есть это бизнес-план?

Алеся Лакина:
Мне кажется, это самое сложное. Это выбор ниши.

Алена Родовская:
Вот у нас есть героиня Анастасия. Она планирует открыть детский развлекательный центр. В каком городе?

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-7

Анастасия Лукутина, будущий предприниматель:
Это районный центр, город Червень.

Алена Родовская:
Но это маленький городок?

Анастасия Лукутина:
Небольшой, да.

Алена Родовская:
Небольшой, где все друг друга знают.

Анастасия Лукутина:
Можно и так сказать, да.

Алена Родовская:
Вот вы написали этот самый бизнес-план уже?

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-10

Анастасия Лукутина:
На данном этапе идет оцифровка именно этого проекта, все просчитывается, собирается вся информация.

Но я все-таки хотела бы сказать вот по поводу ниши. Мне кажется не ниша, а вот именно энергетика. И мне все-таки кажется, каждый человек определяет для себя то, чем, в первую очередь, сам должен загореться. То есть, если он этой идеей загорелся, то соответственно, его энергией притянутся такие же люди. Тогда образовывается и команда, и как бы это интересно. Соответственно, притягиваются те люди, которые уже и оцифруют, и просчитают все грамотно.

Алена Родовская:
Анастасия, как все начиналось? Вот вы сидели мониторили соцсети? Вот почему пришли к этой идее?

Анастасия Лукутина:
Нет, я не сидела не мониторила соцсети. Все очень банально. Я просто общаюсь с большим количеством.

Алена Родовская:
Родила ребенка и поняла, что некуда пойти?

Анастасия Лукутина:
Нет, моему ребенку 18 лет. Мои подруги, у которых есть маленькие дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста, мы просто реально обсуждали то, что детям некуда сходить, провести свое время.

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-13

Алена Родовская:
А некуда сходить в Червене?

Анастасия Лукутина:
Некуда, нет. В городе Червене такого центра нет вообще в принципе. Понятно, что есть детский дом творчества.

Алена Родовская:
Вот все умные идеи рождаются на кухне, я всегда говорила.

Анастасия Лукутина:
Да. Есть дом детского творчества, понятно, где с детками занимаются. Есть музыкальные школы. А вот попрыгать, поиграть, развлечься – такого нет.

Алена Родовская:
Так вы поговорили с подружками и задумались: «Вот где-то рядышком».

Анастасия Лукутина:
Да, мы задумались. Идея и, скажем так, предпринимательская жилка всегда во мне была. Это не первый раз, когда я уже что-то задумывала, загоралась. Но потом решала, все-таки я в найме и как бы, наверное, страшновато.

Алеся Лакина:
Боялись прогореть?

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-16

Анастасия Лукутина:
Да, прогореть, то есть, ну и вообще стартануть. Когда ты понимаешь, привык к размеренной жизни, работаешь в найме, то есть это одно. А когда все-таки пришло к тому, что я загорелась и решила не останавливаться. Поэтому сейчас на данный момент, в том числе и обучаюсь, и делаю это уже более правильно.

Алена Родовская:
Анастасия, а вот если бы сейчас перед вами стоял выбор: бизнес-ангел либо все-таки ваш стартап, который вы будете полностью от начала до конца контролировать, брать кредиты в банке и быть хозяйкой положения?

Анастасия Лукутина:
Я вам хочу сказать, что любой стартап ни в коей мере не отрезает возможность наличия инвестора. Который вложится и будет инвестировать первый, например, какой-то определенный промежуток времени на определенных условиях. И это не значит, скажем так, что ты, образно говоря, не хозяин того, что происходит. То есть одно другого не исключает. Я рассматриваю тоже этот момент.

Алена Родовская:
Я все-таки хочу порассуждать перед возможной ситуацией. Потому что даже получая какой-то инвестпакет, вы все равно остаетесь автором и главным лицом?

Анастасия Лукутина:
Конечно.

Алена Родовская:
А если бы вам предложили, сказали: «Да, хорошо, у тебя хорошая идея. Идем к нам, мы тебе даем деньги». Но вы лишаетесь своего имени, потому что вы будете работать в рамках, например, какого-то другого большого проекта. Но вам дают, пожалуйста, вообще не надо ни о чем беспокоится. Все для тебя сделают, только делай, зарабатывай деньги.

Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?-19

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:
Я хочу поддержать Анастасию. Понимаете как? Обычно, когда бизнес-ангел входит в проект, значит он заинтересован не в том даже, чтобы перекупить этот бизнес, вложиться. Он заинтересован в тех людях, которые будут двигать этот проект. То бишь, условно говоря, в самый тяжелый период, когда еще совсем непонятно сыграет это на плюс либо на минус.

Значит наличие лидера проекта, наличие команды, которая дееспособна – как говорится, мужик сказал – мужик сделал – это ключевое. Если бы этого не было, то есть, условно говоря, просто проект продался там какой-то компании. Он может продаться только тогда, когда бизнес-модель показала результат. Значит тот продукт, который выводился на рынок, оказался востребованным. И только лишь тогда, так сказать, стартапер пожал руку бизнес-ангелу, получил там свой миллион и ушел в сторону.

Вот поэтому на начальном этапе при всем прочем, извините, я думаю, что Анастасия подтвердит 100 раз. Одно дело, когда тебя курирует бизнес-ангел, человек, как правило, с серьезным опытом, а другое дело, когда она просто получит там деньги в банке и будет полностью нести риск возврата этих денег.

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# Бизнес в Беларуси # общество # Алеся Лакина # Ольга Горбатенко # Татьяна Савчик # Алена Родовская # Анастасия Лукутина # Дмитрий Крупский # Фотофакт

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