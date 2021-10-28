Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие эксперты уверены, что чем инновационнее идея – тем лучше. Всегда ли нужна уникальная идея или можно пойти по накатанным схемам? Ольга, к вам вопрос. Нужна ли уникальная та самая идея, то чего еще нет? Или можно по проверенным пойти?

Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:

Каждый выбирает свой путь самостоятельно. Кто-то идет уже по накатанным схемам. Кто-то реализует уникальную идею. А кто-то использует уже наработанный, упакованный кем-то опыт, покупая франшизу. Это тоже вариант. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

А есть ли какие-то такие сферы в Беларуси, которые вы могли бы выделить, куда стартаперу уж точно вот не стоит идти? Ольга Горбатенко:

Нет.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

То есть везде можно состоятся? Везде можно попасть в десятку, если правильно организовать процесс? Ольга Горбатенко:

Если правильно организовать процесс. Если правильно к этому подойти и понимать, что это труд. Татьяна Савчик:

Но я думаю, что вот любой процесс, наверное, начинается с планирования, грамотного планирования? То есть это бизнес-план? Алеся Лакина:

Мне кажется, это самое сложное. Это выбор ниши. Алена Родовская:

Вот у нас есть героиня Анастасия. Она планирует открыть детский развлекательный центр. В каком городе?

Анастасия Лукутина, будущий предприниматель:

Это районный центр, город Червень. Алена Родовская:

Но это маленький городок? Анастасия Лукутина:

Небольшой, да. Алена Родовская:

Небольшой, где все друг друга знают. Анастасия Лукутина:

Можно и так сказать, да. Алена Родовская:

Вот вы написали этот самый бизнес-план уже?

Анастасия Лукутина:

На данном этапе идет оцифровка именно этого проекта, все просчитывается, собирается вся информация. Но я все-таки хотела бы сказать вот по поводу ниши. Мне кажется не ниша, а вот именно энергетика. И мне все-таки кажется, каждый человек определяет для себя то, чем, в первую очередь, сам должен загореться. То есть, если он этой идеей загорелся, то соответственно, его энергией притянутся такие же люди. Тогда образовывается и команда, и как бы это интересно. Соответственно, притягиваются те люди, которые уже и оцифруют, и просчитают все грамотно. Алена Родовская:

Анастасия, как все начиналось? Вот вы сидели мониторили соцсети? Вот почему пришли к этой идее? Анастасия Лукутина:

Нет, я не сидела не мониторила соцсети. Все очень банально. Я просто общаюсь с большим количеством. Алена Родовская:

Родила ребенка и поняла, что некуда пойти? Анастасия Лукутина:

Нет, моему ребенку 18 лет. Мои подруги, у которых есть маленькие дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста, мы просто реально обсуждали то, что детям некуда сходить, провести свое время.

Алена Родовская:

А некуда сходить в Червене? Анастасия Лукутина:

Некуда, нет. В городе Червене такого центра нет вообще в принципе. Понятно, что есть детский дом творчества. Алена Родовская:

Вот все умные идеи рождаются на кухне, я всегда говорила. Анастасия Лукутина:

Да. Есть дом детского творчества, понятно, где с детками занимаются. Есть музыкальные школы. А вот попрыгать, поиграть, развлечься – такого нет. Алена Родовская:

Так вы поговорили с подружками и задумались: «Вот где-то рядышком». Анастасия Лукутина:

Да, мы задумались. Идея и, скажем так, предпринимательская жилка всегда во мне была. Это не первый раз, когда я уже что-то задумывала, загоралась. Но потом решала, все-таки я в найме и как бы, наверное, страшновато. Алеся Лакина:

Боялись прогореть?

Анастасия Лукутина:

Да, прогореть, то есть, ну и вообще стартануть. Когда ты понимаешь, привык к размеренной жизни, работаешь в найме, то есть это одно. А когда все-таки пришло к тому, что я загорелась и решила не останавливаться. Поэтому сейчас на данный момент, в том числе и обучаюсь, и делаю это уже более правильно. Алена Родовская:

Анастасия, а вот если бы сейчас перед вами стоял выбор: бизнес-ангел либо все-таки ваш стартап, который вы будете полностью от начала до конца контролировать, брать кредиты в банке и быть хозяйкой положения? Анастасия Лукутина:

Я вам хочу сказать, что любой стартап ни в коей мере не отрезает возможность наличия инвестора. Который вложится и будет инвестировать первый, например, какой-то определенный промежуток времени на определенных условиях. И это не значит, скажем так, что ты, образно говоря, не хозяин того, что происходит. То есть одно другого не исключает. Я рассматриваю тоже этот момент. Алена Родовская:

Я все-таки хочу порассуждать перед возможной ситуацией. Потому что даже получая какой-то инвестпакет, вы все равно остаетесь автором и главным лицом? Анастасия Лукутина:

Конечно. Алена Родовская:

А если бы вам предложили, сказали: «Да, хорошо, у тебя хорошая идея. Идем к нам, мы тебе даем деньги». Но вы лишаетесь своего имени, потому что вы будете работать в рамках, например, какого-то другого большого проекта. Но вам дают, пожалуйста, вообще не надо ни о чем беспокоится. Все для тебя сделают, только делай, зарабатывай деньги.