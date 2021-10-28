Некуда сходить провести время. Где белоруска хочет открыть детский развлекательный центр?
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие эксперты уверены, что чем инновационнее идея – тем лучше. Всегда ли нужна уникальная идея или можно пойти по накатанным схемам? Ольга, к вам вопрос. Нужна ли уникальная та самая идея, то чего еще нет? Или можно по проверенным пойти?
Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:
Каждый выбирает свой путь самостоятельно. Кто-то идет уже по накатанным схемам. Кто-то реализует уникальную идею. А кто-то использует уже наработанный, упакованный кем-то опыт, покупая франшизу. Это тоже вариант.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
А есть ли какие-то такие сферы в Беларуси, которые вы могли бы выделить, куда стартаперу уж точно вот не стоит идти?
Ольга Горбатенко:
Нет.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть везде можно состоятся? Везде можно попасть в десятку, если правильно организовать процесс?
Ольга Горбатенко:
Если правильно организовать процесс. Если правильно к этому подойти и понимать, что это труд.
Татьяна Савчик:
Но я думаю, что вот любой процесс, наверное, начинается с планирования, грамотного планирования? То есть это бизнес-план?
Алеся Лакина:
Мне кажется, это самое сложное. Это выбор ниши.
Алена Родовская:
Вот у нас есть героиня Анастасия. Она планирует открыть детский развлекательный центр. В каком городе?
Анастасия Лукутина, будущий предприниматель:
Это районный центр, город Червень.
Алена Родовская:
Но это маленький городок?
Анастасия Лукутина:
Небольшой, да.
Алена Родовская:
Небольшой, где все друг друга знают.
Анастасия Лукутина:
Можно и так сказать, да.
Алена Родовская:
Вот вы написали этот самый бизнес-план уже?
Анастасия Лукутина:
На данном этапе идет оцифровка именно этого проекта, все просчитывается, собирается вся информация.
Но я все-таки хотела бы сказать вот по поводу ниши. Мне кажется не ниша, а вот именно энергетика. И мне все-таки кажется, каждый человек определяет для себя то, чем, в первую очередь, сам должен загореться. То есть, если он этой идеей загорелся, то соответственно, его энергией притянутся такие же люди. Тогда образовывается и команда, и как бы это интересно. Соответственно, притягиваются те люди, которые уже и оцифруют, и просчитают все грамотно.
Алена Родовская:
Анастасия, как все начиналось? Вот вы сидели мониторили соцсети? Вот почему пришли к этой идее?
Анастасия Лукутина:
Нет, я не сидела не мониторила соцсети. Все очень банально. Я просто общаюсь с большим количеством.
Алена Родовская:
Родила ребенка и поняла, что некуда пойти?
Анастасия Лукутина:
Нет, моему ребенку 18 лет. Мои подруги, у которых есть маленькие дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста, мы просто реально обсуждали то, что детям некуда сходить, провести свое время.
Алена Родовская:
А некуда сходить в Червене?
Анастасия Лукутина:
Некуда, нет. В городе Червене такого центра нет вообще в принципе. Понятно, что есть детский дом творчества.
Алена Родовская:
Вот все умные идеи рождаются на кухне, я всегда говорила.
Анастасия Лукутина:
Да. Есть дом детского творчества, понятно, где с детками занимаются. Есть музыкальные школы. А вот попрыгать, поиграть, развлечься – такого нет.
Алена Родовская:
Так вы поговорили с подружками и задумались: «Вот где-то рядышком».
Анастасия Лукутина:
Да, мы задумались. Идея и, скажем так, предпринимательская жилка всегда во мне была. Это не первый раз, когда я уже что-то задумывала, загоралась. Но потом решала, все-таки я в найме и как бы, наверное, страшновато.
Алеся Лакина:
Боялись прогореть?
Анастасия Лукутина:
Да, прогореть, то есть, ну и вообще стартануть. Когда ты понимаешь, привык к размеренной жизни, работаешь в найме, то есть это одно. А когда все-таки пришло к тому, что я загорелась и решила не останавливаться. Поэтому сейчас на данный момент, в том числе и обучаюсь, и делаю это уже более правильно.
Алена Родовская:
Анастасия, а вот если бы сейчас перед вами стоял выбор: бизнес-ангел либо все-таки ваш стартап, который вы будете полностью от начала до конца контролировать, брать кредиты в банке и быть хозяйкой положения?
Анастасия Лукутина:
Я вам хочу сказать, что любой стартап ни в коей мере не отрезает возможность наличия инвестора. Который вложится и будет инвестировать первый, например, какой-то определенный промежуток времени на определенных условиях. И это не значит, скажем так, что ты, образно говоря, не хозяин того, что происходит. То есть одно другого не исключает. Я рассматриваю тоже этот момент.
Алена Родовская:
Я все-таки хочу порассуждать перед возможной ситуацией. Потому что даже получая какой-то инвестпакет, вы все равно остаетесь автором и главным лицом?
Анастасия Лукутина:
Конечно.
Алена Родовская:
А если бы вам предложили, сказали: «Да, хорошо, у тебя хорошая идея. Идем к нам, мы тебе даем деньги». Но вы лишаетесь своего имени, потому что вы будете работать в рамках, например, какого-то другого большого проекта. Но вам дают, пожалуйста, вообще не надо ни о чем беспокоится. Все для тебя сделают, только делай, зарабатывай деньги.
Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:
Я хочу поддержать Анастасию. Понимаете как? Обычно, когда бизнес-ангел входит в проект, значит он заинтересован не в том даже, чтобы перекупить этот бизнес, вложиться. Он заинтересован в тех людях, которые будут двигать этот проект. То бишь, условно говоря, в самый тяжелый период, когда еще совсем непонятно сыграет это на плюс либо на минус.
Значит наличие лидера проекта, наличие команды, которая дееспособна – как говорится, мужик сказал – мужик сделал – это ключевое. Если бы этого не было, то есть, условно говоря, просто проект продался там какой-то компании. Он может продаться только тогда, когда бизнес-модель показала результат. Значит тот продукт, который выводился на рынок, оказался востребованным. И только лишь тогда, так сказать, стартапер пожал руку бизнес-ангелу, получил там свой миллион и ушел в сторону.
Вот поэтому на начальном этапе при всем прочем, извините, я думаю, что Анастасия подтвердит 100 раз. Одно дело, когда тебя курирует бизнес-ангел, человек, как правило, с серьезным опытом, а другое дело, когда она просто получит там деньги в банке и будет полностью нести риск возврата этих денег.
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