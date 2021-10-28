Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ

Новости Беларуси. Заслуженные награды сегодня, 28 октября, получили представители Белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в церемонии принял премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил достойный рост и развитие БГМУ и поздравил университет со значимой датой – вековым юбилеем. За этот период сформированы научные школы, которые известны далеко за пределами Беларуси. По самым современным методикам ведется подготовка будущих специалистов.

Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных заболеваний БГМУ:

Это не личные награды. Это заслуги и наших коллег, работающих в медицинском университете, и тех многих тысяч, не только врачей, но и медсестер, санитарок – всех тех, кто плечом к плечу трудится круглосуточно и продолжает оказывать медицинскую помощь.

Ирина Мороз, первый проректор БГМУ:

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Сегодня университет – это уникальный сплав науки, образования, медицины. Одно из основных направлений деятельности нашего университета – это практикоориентированность обучения, которое позволяет нам получать новых высококлассных специалистов.

Роман Головченко выразил благодарность за профессионализм, мастерство и самоотдачу всем, кто вносит вклад в укрепление позиций университета, в первую очередь на международной арене.