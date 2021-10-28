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Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ

28 октября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Заслуженные награды сегодня, 28 октября, получили представители Белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ-1

Участие в церемонии принял премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил достойный рост и развитие БГМУ и поздравил университет со значимой датой – вековым юбилеем.

За этот период сформированы научные школы, которые известны далеко за пределами Беларуси. По самым современным методикам ведется подготовка будущих специалистов.

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ-4

Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных заболеваний БГМУ:
Это не личные награды. Это заслуги и наших коллег, работающих в медицинском университете, и тех многих тысяч, не только врачей, но и медсестер, санитарок – всех тех, кто плечом к плечу трудится круглосуточно и продолжает оказывать медицинскую помощь.

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ-7

Ирина Мороз, первый проректор БГМУ:
Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Сегодня университет – это уникальный сплав науки, образования, медицины. Одно из основных направлений деятельности нашего университета – это практикоориентированность обучения, которое позволяет нам получать новых высококлассных специалистов.

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ-10

Роман Головченко выразил благодарность за профессионализм, мастерство и самоотдачу всем, кто вносит вклад в укрепление позиций университета, в первую очередь на международной арене.

Более 50 тысяч высококлассных специалистов. Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ-13

После церемонии награждения министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал журналистам, какая сегодня складывается ситуация с COVID-19 в стране.  

«Позволит нам обуздать эпидемический процесс». Сколько вакцинированных прогнозирует Пиневич к концу 2021 года – читайте здесь.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Роман Головченко # Ирина Мороз # Дмитрий Данилов # Фотофакт

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