Познакомиться с историей и сделать открытия. Рассказываем о необычном археологическом лагере

Открыть затерянные миры Полесья для себя и других. Под таким девизом работали искатели приключений в археологическом лагере в Национальном парке «Припятский». Совсем недавно завершилась эта необычная смена, она была богатой на находки.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Байковская, младший научный сотрудник Национального парка «Припятский» и Андрей Беспалый, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский».

Александр Меженный, ведущий:

Археологическая смена… Что это за лагерь такой?