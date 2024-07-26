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Познакомиться с историей и сделать открытия. Рассказываем о необычном археологическом лагере

26 июля 2024 09:29
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Открыть затерянные миры Полесья для себя и других. Под таким девизом работали искатели приключений в археологическом лагере в Национальном парке «Припятский». Совсем недавно завершилась эта необычная смена, она была богатой на находки.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Байковская, младший научный сотрудник Национального парка «Припятский» и Андрей Беспалый, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский». 

Александр Меженный, ведущий:
Археологическая смена… Что это за лагерь такой?

Познакомиться с историей и сделать открытия. Рассказываем о необычном археологическом лагере-1

Андрей Беспалый, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский»:
На протяжении последних трех лет в Национальном парке «Припятский» проходят два мероприятия – это археологический лагерь и археологическое сафари. Археологический лагерь в этом году прошел с 28 июня по 12 июля. Суть такая, что мы приглашаем любых желающих окунуться в историю нашего Полесья. Любой возраст. Любой желающий, кто хочет прикоснуться к истории, приезжает к нам и участвует в раскопках.

Подробности в видео.

# История # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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