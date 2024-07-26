Как устроить ребёнка в детский сад? Вот краткая инструкция для родителей

Елена Макаревич, главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Это проблема о том, что надо сразу ставить ребенка на детский сад, не то что надумана родителями, она характерна для микрорайонов новостроек, где в основном молодые семьи, которые имеют несколько детей. Тогда да, чем раньше родители поставят ребенка на учет, тем больше возможностей будет определить ребенка в то учреждение дошкольного образования, которое выбрали родители. Но если родители по каким-то причинам не смогли, получив свидетельство, поставить ребенка на учет, это нестрашно. Мы любому ребенку любого возраста в любое время предоставим место в детском саду. Да, возможно, это будет не тот детский сад, который выбрали родители, но без места в детском саду ни один ребенок в Минске не останется.

Подробности в видео.