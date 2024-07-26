С 1 августа в Беларуси увеличатся пособия для семей, воспитывающих детей

С 1 августа 2024 года в Беларуси увеличатся государственные пособия для семей с детьми на 3,4%. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br4330, а для второго и последующих – Br6062. Женщины, зарегистрированные до 12 недель беременности, получат 100% БПМ (Br433).

Ежемесячное пособие для семей с детьми от 3 до 18 лет составит 50% БПМ (Br216,50). Для детей-инвалидов старше 3 лет пособие составит 70% БПМ (Br303,10). Пособие для детей до 18 лет, инфицированных ВИЧ, составит 70% БПМ (Br303,10). В Министерстве отмечается что, пособия получат более 169 тыс. детей.