Меняйте воду раз в сутки и правильно обрезайте стебли. Как продлить жизнь цветам?

Анастасия Макеева, корреспондент:

И с каждой весной мы расцветаем вновь, а красивые букеты дарят праздничное настроение. Как продлить жизнь тюльпановому счастью, узнаем у экспертов.

Знакомьтесь – цветочная фея. Наталья Балюк, сотрудник Института экспериментальной ботаники, знает о зеленом царстве все и готова дать дельные советы. Свежим букетам нужно минут 15, чтобы адаптироваться с улицы к комнатной температуре. Затем снимаем упаковку. Жаль красоту, но она сдавливает побеги и способствует гниению.

Подрезаем кончики от 3 до 5 сантиметров, так растения будут лучше напитываться влагой. Процедуру лучше проводить под водой, чтобы воздух не попадал в стебель и не закупоривал цветам источник питания. Розы подрезаем под углом 45 градусов, так как у них плотный стебель, мягкие тюльпаны – под прямым углом.

Наталья Балюк, научный сотрудник лаборатории роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Если это свежие цветы, необходимо их вначале в теплую воду разместить, поскольку в теплой воде увеличивается поглощающая поверхность наших растений. Вода быстрее движется по стеблю бутона. Лучше всего использовать водопроводную воду, которая уже отстоялась, она меньше содержит хлора, чтобы не повреждала наши ткани растений. Мы также убираем нижние листья, тем самым уменьшаем испаряющую поверхность. Также необходимо удалить шипы. Менять воду нужно один раз в сутки либо раз в два дня. Чем чаще, тем лучше. И обновляйте срезы.

Если у вас нет возможности ежедневно заботиться об ароматном комплименте, спасет аптечка. Сахар – источник питательных веществ, но он способствует размножению бактерий, поэтому в пару к нему нужно добавить антисептик. Например, столовая ложка сахара и две таблетки измельченного активированного угля, либо две столовые ложки спирта, или пару капель отбеливающего средства.

Также отлично сработает таблетка аспирина, она обеззараживает и питает, но все и сразу в воду добавлять не нужно. Выбирайте что-то одно. А вот с лимонкой шутки плохи. Не все знают PH воды из-под крана и неосторожно сжигают стебли. Поэтому лучшим решением станут спецпрепараты, в них входят необходимые фитогормоны, микросоли, витамины, а также соединения, которые регулируют PH раствора. Вот такое тонкое дело.

Наталья Балюк:

Существует два метода шоковой терапии. В первом случае это горячая вода. Необходимо полить горячей водой приблизительно от 3 до 5 сантиметров от нашего среза. Также можно поставить розы либо какие-то другие цветы в горячую воду на 5-6 часов. Вторым методом терапии является холодная вода, где растения помещают в холодную ванну на 6-8 часов. Однако при этом помещаются в холодную воду и бутоны, в результате чего происходит ускорение процессов гниения. Наиболее эффективным методом шоковой терапии является именно горячая вода. Необходимо, конечно же, удалять увядшие бутоны и листья. Несмотря на их внешний вид, они также способствуют поглощению питательных веществ и выделяют этилен, что способствует снижению жизнедеятельности растений.