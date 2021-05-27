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Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер

27 мая 2021 09:15
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Сдал и голова не болит. Еще год назад расстаться с просроченными пилюлями можно было лишь в 40-й поликлинике Минска. Сегодня в столице их 20!

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-1

Заварили покрепче кофе, а вместе с ним выпили антибиотик? Не удивляйтесь. Далеко не все препараты в домашней аптечке безобидные. Попадая в общую корзину, они отравляют жизнь планете, а затем бумерангом возвращаются к нам, особенно это касается Балтийского бассейна. Но и над Синеокой звучит тревожная сирена.

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:
За последние десятилетия проблема загрязнения водных ресурсов активными веществами из лекарств отмечается во многих странах мира. Обнаруживают такие вещества, как антибиотики, гормональные, различные стероидные препараты. Во-первых, они смываются с канализацией. Второе – это то, что увеличивается количество старых лекарств, которые люди просто выбрасывают, потому что они им не нужны.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-3

Наталья Яранцева, заведующий кафедрой фармацевтической химии БГМУ:
Например, под действием транквилизаторов рыбы могут потерять чувство страха и могут вымирать целые популяции. При употреблении в небольшом количестве этих лекарственных средств из группы анальгетиков водные организмы потом имеют проблемы с формированием органов и тканей.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-5

Операцию спасения развернули в 2018-м и установили пилотный контейнер для устаревших лекарств. Урок экологии не прошел даром. С начала весны 2021-го по стране появилось 50 пунктов сбора. Причем специальные ящики в поликлиниках пополняются довольно быстро. За месяц от трех до пяти килограммов фармацевтического мусора. Аэрозоли, суспензии, свечи, капсулы, капли, таблетки и мази – выбрасывайте на здоровье. А вот градусники, шприцы, органические и бытовые отходы оставьте другим службам.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-7

Екатерина Курпик, ассистент кафедры фармацевтической химии БГМУ:
Все мы знаем, что ртуть является высокотоксичным элементом. Сейчас высоки случаи отравления парами ртути. Поэтому чтобы не подвергать опасности работников поликлиники, аптеки, необходимо их сдавать в местные подразделения МЧС.

Евгений Лобанов:
Мой совет – постараться минимизировать количество бумажной, картонной упаковки. Это совершенно неопасные отходы и их можно выбросить просто в макулатуру.

Наталья Яранцева:
Средство на основе лекарственного растительного сырья можно выбросить в обычную мусорную корзину, вреда природе вы не нанесете. Активированный уголь, мы его достаточно часто находим в контейнерах, тоже не стоит таким способом утилизировать. Сиропы различные это можно уничтожить обычным путем как стандартный бытовой мусор.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-9

Будущие фармацевты также взяли на свои плечи просвещение и создали волонтерский отряд «Экофарм». Как списать со счетов таблетки, они рассказывают в школах и институтах, чтобы природа дышала полной грудью и дети были в безопасности.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-11

Екатерина Бурдоленко, студентка фармацевтического факультета БГМУ:
Детям очень интересно, как правильно утилизировать лекарственные препараты. Они с удовольствием рассказывают своим родителям, что нужно делать ревизию своей аптечки. Не нужно покупать их впрок, чтобы они лежали про запас.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-13

Сегодня отследить места по сдаче старых микстур можно на зеленой карте. В перспективе мобильное приложение, где можно будет узнать ближайший адрес, а также в «черном списке» препарат или нет. Пока мешки с лекарственными отходами проходят через пиролиз – температурное нагревание при недостатке кислорода, в результате чего образуются вредные диоксины. Но наши умы уже запатентовали новый химический способ утилизации.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-15

Евгений Лобанов:
Мы видим, что одна из компаний устанавливает хорошие, качественные, металлические контейнеры с внутренней кассетой, с большим плакатом, что куда можно выбрасывать, а в некоторых поликлиниках мы видели пластиковое ведро, простой контейнер без маркировки. В этом смысле для развития системы важно единообразие и эта информационно-образовательная составляющая.

Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер-17

Мы на верном пути. Возможно, в сетке приема просроченных лекарств появятся и городские аптеки. Поживем – сохраним здоровье на планете.

# Экология # Анастасия Макеева

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