Активированный уголь и сиропы можно уничтожить обычным путём. Какие лекарства нужно выбрасывать в специальный контейнер

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сдал и голова не болит. Еще год назад расстаться с просроченными пилюлями можно было лишь в 40-й поликлинике Минска. Сегодня в столице их 20!

Заварили покрепче кофе, а вместе с ним выпили антибиотик? Не удивляйтесь. Далеко не все препараты в домашней аптечке безобидные. Попадая в общую корзину, они отравляют жизнь планете, а затем бумерангом возвращаются к нам, особенно это касается Балтийского бассейна. Но и над Синеокой звучит тревожная сирена. Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

За последние десятилетия проблема загрязнения водных ресурсов активными веществами из лекарств отмечается во многих странах мира. Обнаруживают такие вещества, как антибиотики, гормональные, различные стероидные препараты. Во-первых, они смываются с канализацией. Второе – это то, что увеличивается количество старых лекарств, которые люди просто выбрасывают, потому что они им не нужны.

Наталья Яранцева, заведующий кафедрой фармацевтической химии БГМУ:

Например, под действием транквилизаторов рыбы могут потерять чувство страха и могут вымирать целые популяции. При употреблении в небольшом количестве этих лекарственных средств из группы анальгетиков водные организмы потом имеют проблемы с формированием органов и тканей.

Операцию спасения развернули в 2018-м и установили пилотный контейнер для устаревших лекарств. Урок экологии не прошел даром. С начала весны 2021-го по стране появилось 50 пунктов сбора. Причем специальные ящики в поликлиниках пополняются довольно быстро. За месяц от трех до пяти килограммов фармацевтического мусора. Аэрозоли, суспензии, свечи, капсулы, капли, таблетки и мази – выбрасывайте на здоровье. А вот градусники, шприцы, органические и бытовые отходы оставьте другим службам.

Екатерина Курпик, ассистент кафедры фармацевтической химии БГМУ:

Все мы знаем, что ртуть является высокотоксичным элементом. Сейчас высоки случаи отравления парами ртути. Поэтому чтобы не подвергать опасности работников поликлиники, аптеки, необходимо их сдавать в местные подразделения МЧС. Евгений Лобанов:

Мой совет – постараться минимизировать количество бумажной, картонной упаковки. Это совершенно неопасные отходы и их можно выбросить просто в макулатуру. Наталья Яранцева:

Средство на основе лекарственного растительного сырья можно выбросить в обычную мусорную корзину, вреда природе вы не нанесете. Активированный уголь, мы его достаточно часто находим в контейнерах, тоже не стоит таким способом утилизировать. Сиропы различные – это можно уничтожить обычным путем как стандартный бытовой мусор.

Будущие фармацевты также взяли на свои плечи просвещение и создали волонтерский отряд «Экофарм». Как списать со счетов таблетки, они рассказывают в школах и институтах, чтобы природа дышала полной грудью и дети были в безопасности.

Екатерина Бурдоленко, студентка фармацевтического факультета БГМУ:

Детям очень интересно, как правильно утилизировать лекарственные препараты. Они с удовольствием рассказывают своим родителям, что нужно делать ревизию своей аптечки. Не нужно покупать их впрок, чтобы они лежали про запас.

Сегодня отследить места по сдаче старых микстур можно на зеленой карте. В перспективе мобильное приложение, где можно будет узнать ближайший адрес, а также в «черном списке» препарат или нет. Пока мешки с лекарственными отходами проходят через пиролиз – температурное нагревание при недостатке кислорода, в результате чего образуются вредные диоксины. Но наши умы уже запатентовали новый химический способ утилизации.

Евгений Лобанов:

Мы видим, что одна из компаний устанавливает хорошие, качественные, металлические контейнеры с внутренней кассетой, с большим плакатом, что куда можно выбрасывать, а в некоторых поликлиниках мы видели пластиковое ведро, простой контейнер без маркировки. В этом смысле для развития системы важно единообразие и эта информационно-образовательная составляющая.